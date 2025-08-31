augusztus 31., vasárnap

Bombagól

1 órája

Videón Szoboszlai bombagólja, esélye nem volt a kapusnak

A Premier League 3. fordulójának vasárnapi rangadóján a címvédő Liverpool a tavalyi ezüstérmes Arsenalt fogadta. A rangadó egy pillanata örökre emlékezetes marad.

Delmagyar.hu

Szoboszlai Dominik 25 méterről, szabadrúgásból védhetetlenül lőtte a labdát a jobb sarokba. A kapufa érintésével bepattanó bombagóljára a londoniak kapusa, Raya hiába vetődött, esélye sem volt hárítani.

A magyar válogatott középpályás találatának köszönhetően a Liverpool 1–0-ra győzött, és három ponttal gazdagodott a csúcsrangadón. Szoboszlai ezzel ismét hős lett az Anfield közönsége számára.

 

