Videón Szoboszlai bombagólja, esélye nem volt a kapusnak
A Premier League 3. fordulójának vasárnapi rangadóján a címvédő Liverpool a tavalyi ezüstérmes Arsenalt fogadta. A rangadó egy pillanata örökre emlékezetes marad.
Szoboszlai Dominik 25 méterről, szabadrúgásból védhetetlenül lőtte a labdát a jobb sarokba. A kapufa érintésével bepattanó bombagóljára a londoniak kapusa, Raya hiába vetődött, esélye sem volt hárítani.
A magyar válogatott középpályás találatának köszönhetően a Liverpool 1–0-ra győzött, és három ponttal gazdagodott a csúcsrangadón. Szoboszlai ezzel ismét hős lett az Anfield közönsége számára.
