Visszatért a bánat és a sötétség, a Wednesday új évada felveszi a versenyt az elsővel
Visszatért Wednesday, a galád család legnépszerűbb tagja pedig újabb sötét titkok után ered a Netflixen. De hogy milyen szörnyűségek történnek ezúttal a Nevermore gimiben? Egy biztos, már az első négy epizód tartogatott vészjósló meglepetéseket.
Augusztus elején visszatért a nagy népszerűségnek örvendő Wednesday a Netflix platformjára. A sorozat 2022-ben jelent meg a streaming oldalon, és azonnal berobbant a köztudatba, majd egészen a csúcsig szökött a nézettsége. A Wednesday lett minden idők legnézettebb angol nyelvű sorozata, ezért nem csoda, hogy rengeteg rajongó izgatottan várta, most milyen szörnyűségek történnek a főszereplővel és barátaival. Az évadban bekövetkezett változások azonban mindenkit megleptek.
A cikk spoilereket tartalmaz – ha nem láttad a második évadot, ne olvass tovább!
Wednesday fő segítői fókuszt váltanak
A legnagyobb meglepetést talán Enid és Izé okozta. Az első évadban mindketten Wednesday hű segítői voltak. Eniddel, a vérfarkaslánnyal - aki egyben Wednesday szobatársa is - egyre mélyülő barátságot ápoltak. A második évadban viszont, mintha kisebb hangsúly lenne ezen. Wednesday látta Enid halálát egy látomásában, ezért azon dolgozik, hogy megmentse őt, de eközben mintha elfelejtene kapcsolódni barátnőjéhez.
Izé a család hű barátja, a kéz, aki mindent megtesz az Addams Familynek. Azonban úgy érzi, a család nem értékeli eléggé. Enid és Izé a második évadban megtalálták a hangjukat és inkább önmagukra koncentráltak, mint a Nevermore kedvenc kitaszítottjára.
Nem fogynak az ellenségek, sőt!
Az előző évadban a Hyde, másnéven Tyler – a helyes, pultos fiú - elcsábította a főszereplőt, ám csak azért, hogy csapdába csalja. Az egész mögött Marilyn Thornhill állt, aki irányította a Hyde-ot. A második évad első négy részében mindketten fogságban vannak, de az új szériában továbbra is nyomon követhetjük, hogy a Hyde és gazdája milyen galibát okoznak.
Feltűnnek új ellenfelek is. Az egyik Wednesday korábbi zaklatója Agnes, egy nevermore-i diák, aki végül valamilyen módon átvette Enid helyét és ő lett a címszereplő új segítőtársa. Agnesnél azonban sokkal nagyobb ellenséggel kell megküzdenie a lánynak: egy fekete madár követi mindenhová, amelynek gazdája nem fél a gyilkolástól sem.
A félévadzáróban a fekete madaras probléma látszólag megoldódott, és újra az első évados ellenség, a Hyde kapott teret. A szörny kiszabadult a fogságból, meggyilkolta Marilynt, így szabaddá vált. Első tetteinek egyike, hogy rátámadt Wednesdayre és látszólag megölte őt. Azonban tudjuk, hogy a Wednesday esetében, semmi sem az, aminek látszik.
És hogyan alakul kedvenc halálmániás kamaszunk szerelmi szála?
A válasz: sehogy. Wednesdayt ebben az évadban - legalábbis az első felében – teljesen elkerüli a szerelem. Xavierről - aki az előző évad szerelmi háromszögének részese volt - csak az évad legelején hallunk, miszerint egy másik iskolában kezdett. Erre a változásra már számítottunk, hiszen megírta az origo.hu is, hogy Percy Hynes White nem tér vissza a második évadban.
Miért érdemes mégis megnézni a legújabb részeket?
Wednesday szerelmi vonala nem is nagyon hiányzik a folytatásból. Az új évadban nagyobb hangsúlyt fektettek a főszereplő családjára. Az egész Addams Family beköltözik a Nevermore-ba, így sokkal többet megtudhatunk a sötét család más tagjairól és a köztük lévő kapcsolatról is.
Rettegésből, vérből, kitaszítottságból most sincs hiány, ahogy függőségből sem. Izgatottan várjuk szeptember 3-át, hogy megtudjuk, Wednesday túlélte-e az összecsapást fő ellenségével.
