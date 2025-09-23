Rejtélyes üzenetet osztott meg a fiatal szegedi rapper

„25 a gyógyulás éve!“ – áll Alee legújabb Facebook-bejegyzésében. Az év végéhez közeledve elsőre furcsának tűnhet egy ilyen üzenet, így a rajongók egyből különböző találgatásokba kezdtek.

Megviselték Aleet az elmúlt hónapok

Többször is a figyelem központjába került a rapper, miután augusztus közepén sürgősségire került.

Az utóbbi egy évben nagyon sok stressz ért, egy sötétebb időszakomból kezdek éppen kijönni, ami megterhelt. Volt pár egészségügyi problémám már és sok projektbe kezdtem bele közben.

–vázolta fel a körülményeket kórházba kerülését követően.

Továbbá azt is hozzátette, hogy magánéleti problémákkal, illetve rendszertelen alvással és túlzott koffeinfogyasztással is küszködik.

Szintén augusztusban egy TikTok-live során a követők kifejezetten soványnak és ápolatlannak látták a fiatalt. Ez a felvétel sokakban megerősítette a gyanút, hogy az énekes nincs jó állapotban. Korábban a túlsúlya miatt kapott rengeteg bántást, most viszont a hirtelen fogyása és kevésbé biztató kinézete váltott ki aggodalmat – írja a Ripost.

Legutóbbi Facebook-bejegyzése alatt is sorra állnak a bíráló, utálkozó kommentek. Mindenki találgatja, mit jelent Alee új üzenete, csupán hangzatos mondat, vagy valódi fordulópont az életében. 2025 sorsdöntő lehet számára, megerősödik, helyrehozza egészségét és karrierjét, vagy a kétkedőknek lesz igazuk?