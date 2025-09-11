Óriási dobás: Ariana Celaeno és a Children of Distance rappere közös dallal robbant

– Az Emlékezz rám című számukat annak idején nagyon sokszor hallgattam, nagy rajongójuk lettem. A zenekar sok szempontból példaképem is – mondta a lapunkban már bemutatott makói születésű, jelenleg Dániában élő énekesnő, Ariana Celaeno a Children of Distance nevű hazai zenekarról annak kapcsán, hogy az együttes egyik tagja nemrégiben felkérte egy közös dal elkészítésére. A csapatból a fiatal művésznőt Shady kereste meg, méghozzá annak hatására, hogy Ariana eddigi sikereiről másfél éve a Délmagyarország beszámolt. A fiatal énekesnőt, mint megírtuk, már csak makói rokonai, barátai ismerik eredeti nevén Almádi Arianaként. Az éneklés volt a szenvedélye; 20 évesen, 2019-ben Dániába költözött, azóta dalait – saját szerzeményeit – a zenemegosztó oldalakon százezrek hallgatják, már filmekben és sorozatokban is hallhatók. Saját stúdiója is van. Shady három hónapja kereste meg, és mint Ariana mondta, ezzel egy álma valósult meg.

Ariana Celaeno Makóról indult és Dániában vált ismertté. Fotó: Ariana Celaeno közösségi oldala

Ariana Celaenot és Shadyt lapunk hozta össze

– A Délmagyarországban olvastam egy cikket Arianáról. Kíváncsi lettem a munkáira, meghallgattam a dalait és nagyon tetszettek – mondta a Children of Distance tagja, Shady, azaz Nyári Roland. Elárulta, évek óta a tarsolyában volt egy szerzemény, amit nem a zenekari repertoárban, hanem szólóprodukcióként szeretett volna megvalósítani és ehhez jó ideje keresett énekhangot. Úgy gondolta, Ariana karaktere, hangja telitalálat lenne ehhez. Megkereste – a többi pedig már történelem.

A Children of Distance mintegy két évtizedes múltra tekinthet vissza, napjaink egyik legsikeresebb hazai fiatal csapata. Már készülnek a jövő évi 20. születésnapi koncertre, ami a Barba Negrában lesz Budapesten. Rolandról a rajongók tudják: kiszombori, jelenleg is a faluban lakik. Érdekes egyébként, hogy miközben a dal kapcsán most beszélgettek, kiderült, hogy sosem találkoztak, pedig Makó és Kiszombor szomszédos települések.

A Children of Distance ma is Kiszomboron élő tagja, Shady (Nári Roland) Fotó: Nyári Roland

A dal szeptember-október fordulóján jelenik meg

A Láthatatlan című dal is úgy készült, hogy a két fiatal művész személyesen nem is találkozott. Ariana először próbaképpen kapta meg a szerzemény zenei alapját és szövegét, majd otthoni stúdióban többször felénekelte a refrént – itt kapott szerepet benne. Visszaküldte, és Roland nagyon elégedett volt az eredménnyel. Időközben elkészült a dal végleges változata, készül hozzá a klip is – várhatóan szeptember végén, október elején jelenik meg. A verzékben Roland rappel, a refrénben Ariana énekel. Amit előzetesen megtudtunk róla, egy olyan ember történetéről szól, aki egy temetésre utazik. De van benne egy csavar, ami – mint a két fiatal kérte – egyelőre legyen meglepetés.