Elindult az Árulók új évada, de a szereplők máris tévutakon járnak

Hétfőn elindult az RTL-en az a műsor, melynek nézését bárki bátran felvállalhatja, akár nagy társaságban vagy nyilvánosan is. Az Árulók új évada immár a negyedik alkalommal szórakoztatja azokat, akik nem arra kíváncsiak, hogy buta emberek hogyan alázzák meg magukat egy ország előtt különböző, viccesnek gondolt játékokban, párkeresésben vagy egyszerűen csak azzal, hogy léteznek egy bekamerázott helyen, hanem arra, hogyan játszanak egy stratégiai társasjátékot ismert emberek.

Az Árulók új évada ismét remek szórakozást ígér a stratégiai társasjátékok kedvelőinek. Fotó: RTL

A kastély sötét ura visszatért

Az Árulók legnagyobb kérdése most az volt, hogy ismét Árpa Attila lesz-e a játékmester, akinek kétségtelenül tökéletesen áll ez a feladat. Kevés olyan műsorvezető van, aki annyira önazonos tud lenni egy feladatban, mint Árpa itt, és szerencsére nem is ripacskodja túl ezt a szerepet. Az elmúlt hetekben a műsorkészítők ügyesen elhintették, hogy esetleg Sváby András veszi át tőle a stafétát, mert Árpa egy másik műsort forgatott ugyanebben az időben, ám egy kissé túlzásba vitt intro után kiderült, hogy Sváby ismét csak pár perces szerepet kapott ebben a műsorban – ahogyan egy korábbi évadban játékosként is. A kastély sötét ura megmaradt az, aki már bizonyította, hogy feszültségkeltésben hatalmas mester. Nem is aprózta el a dolgokat: rögtön az első adásban elkövetett egy gyilkosságot, majd öt koporsót cipeltetett be az udvarra.

Hajdú Péter már az elején túlpörgött

A szereplők között több jól ismert és néhány egyáltalán nem ismert ember is van. Az úgynevezett bulvárceleb kategóriát egyedül Hajdú Péter képviseli, mellette színészek, sportolók, énekesek viszik azt a vonalat, akikért elsőre is érdekesnek hat a műsor. De feltűnik politikai elemző, újságíró, sőt csillagász és kutyatréner is a játékosok között. Utóbbi a szakmája Korom Gábornak, aki azonban nem ezért érdekes karakter, hanem azért, mert elmondása szerint senki nem játszotta többet ezt a játékot nála, így pontosan tudja, mikor hogyan kell mozgatni a szálakat. Gyilkosként erre meg is lesz minden esélye, sőt már azt is kitervelte, hogyan tolja maga előtt pajzsként Hajdú Pétert, aki feltűnési viszketegségének köszönhetően már most sokaknak gyanús, hogy gyilkos lehet. És tényleg az, tehát tettestársa kiválóan rejtőzhet mögötte, miközben ő gyorsan lebukik. A harmadik gyilkos Péterfy Bori lett, aki már az elején leszögezte, hogy utálja Hajdút és kizárt, hogy szövetkezzen vele – a Frizbi sztárja tehát bármennyire is magabiztos, már az első adásból kiderült, hogy meglehetősen rosszul áll a szénája.