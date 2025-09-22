szeptember 22., hétfő

Nánázsia

2 órája

Nánási Pálnak azonnal orvoshoz kellett mennie Ázsiában

Címkék#Ázsia Expressz#nánási pál#Ördög Nóra

Az Ázsia Expressz forgatás közben Nánási Pálnak váratlan fogproblémája adódott. A fogorvos gyors beavatkozása segített Nánási Pál mosolyán. A sofőr tolmácsolt, így a kezelés problémamentesen zajlott.

Delmagyar.hu

Ördög Nóra és a családja eddig mindig elkerülte a nagyobb bajokat az Ázsia Expressz forgatása alatt. Kevés olyan dolog van, amire ne lennének felkészülve, de őket is éri még néha meglepetés az utazás alatt. 

Nánási Pál Ázsiában az Ázsia Expressz forgatásán
Nánási Pál fogorvoshoz fordult Indonéziában az Ázsia Expressz forgatása alatt. Fotó: Nánásiék YouTube-csatorna

Azonban az idei adás forgatása közben történt az eset Nánási Pállal – írta meg a Bors. A Nánázsia című vlog friss epizódjába avatta be a nézőket a fotós a halaszthatatlan esetbe.

Én éppen játszadozom a gondolattal, hogy milyen érzés lesz Indonéziában megtapasztalni a fogorvost. Ugyanis ma reggel arra ébredtem, hogy az a kis pótlás, ami tizenöt éve a helyén volt, most gondolta úgy, hogy elenged. Az elmúlt perceket ezért azzal töltöttem, hogy fogorvost keresek. Tudniillik a mosolyom egy kicsit sérült. Ez az utolsó programpont, amit szerettem volna itt magamnak, de remélem, meg tudom oldani…

– mesélte Nánási Pál. Nem sokára egy olcsó klinika fogorvosi székében ült, ahol szerencsére gyorsan, és mindössze nyolcezer forintért, meg is kapta a fogkezelést. 

A legnagyobb kihívást azonban az jelentette, hogy a fogorvos nem tudott angolul, így a sofőr tolmácsolási tudására kellett támaszkodnia, aki még azt is felügyelte, hogy  megfelelő fogat kezeljék.

