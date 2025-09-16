szeptember 16., kedd

Edit névnap

16°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Cannes-i Filmfesztivál

1 órája

Luigi három napot töltött Velencében Kozsó volt feleségével, romantikus videó lett az eredménye

Címkék#duett#Kádár Mónika#Zámbó Jimmy#Luigi#klip

Duettet énekelt Kozsó volt feleségével, Kádár Mónikával a romantikus muzsika makói születésű sztárja, Luigi. A Csak a nevedet suttogom halkan című dal klipjét Velencében forgatták, és hamarosan benevezik a Cannes-i filmfesztiválra.

Szabó Imre

– Korábban sosem énekeltem duettet – vallotta meg a makói születésű énekes, Luigi, aki most Kozsó volt feleségével, Kádár Mónikával ilyen produkcióra vállalkozott. Mint megtudtuk, a közös dalból készült klip a Cannes-i filmfesztiválon is látható lesz.

Cannes-i filmfesztiválon is szerepel Luigi és Kádár Mónika dala, akik a tengerparton pózolnak egy sirállyal
A Cannes-i filmfesztiválon is versenybe száll a velencei kisfilm. Fotó: Luigi

Kis Jimmyként emlegették tizenéves korában

A romantikus muzsika sztárjaként emlegetett Luigi pályafutását tizenévesen kis Jimmyként kezdte. Művésznevét Lagzi Lajcsi találta ki; 24 éve van a pályán, eddig öt önálló lemeze jelent meg. Klipjei rendre felbukkannak a műfajjal foglalkozó zenei csatornákon, sokfelé hívják koncertezni, albumait pedig már saját kiadója jelenteti meg.

A Délmagyarországnak elmondta, Kádár Mónikával 5 éve ismerik egymást, munkakapcsolatuk pedig három éve vált igazán szorossá: a hölgy lett a Zámbó Jimmy emlékturné műsorvezetője, azaz abban az országjáró koncertsorozatban, amiben a makói születésű énekes a Király dalait énekli. Mónika útjai egyébként már évtizedekkel ezelőtt búcsút mondott Kozsónak, a legtöbben manapság a TV2 Zenebutik csatorna népszerű előadójaként ismerik. 

Kozsó volt feleségével Velencébe utazott

– Mónikának idén már írtam három dalt. Ezeknek nagyszerű volt a fogadtatása, hamarosan a lemezére is felkerülnek. Akkor jutott eszembe, hogy előadhatnánk egy duettet is, amikor a folytatásról beszélgettünk – árulta el a makói születésű énekes.

A dalról megtudtuk, Luigi írta a zenéjét, a szövegét, ő találta ki a hangszerelését is. Mivel egy szerelmi csalódásról szóló, romantikus hangulatú dalról van szó, mindjárt a stúdiófelvétel után eldöntötték, ehhez illő helyszínen forgatják hozzá a klipet. Velencét választották, ahol három napon át zajlott a forgatás.

A Cannes-i filmfesztiválhoz a tavalyi siker adta az ötletet

A klipet azért nevezik be a Cannes-i filmfesztiválra, mert Kádár Mónika tavalyi hasonló rövidfilmje első díjat nyert a telefonnal készített klipek kategóriájában – ott ilyen is van. A Csak a nevedet suttogom halkan című dal várhatóan októberben jelenik meg. Mónika azt mondta, nagyon tetszik neki a közös dal és bízik a sikerében. 

A makói közönség Luigit legutóbb a múlt heti Hagymafesztivál alkalmával láthatta-hallhatta színpadon. Két új nótát is előadott. A fiatal énekes azt mondta, számára megható volt látni azt a szeretetet, amivel szülővárosában fogadták. Az év végéig várnak még rá koncertek, fellépések, tévéfelvételek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu