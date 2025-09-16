Luigi három napot töltött Velencében Kozsó volt feleségével, romantikus videó lett az eredménye

– Korábban sosem énekeltem duettet – vallotta meg a makói születésű énekes, Luigi, aki most Kozsó volt feleségével, Kádár Mónikával ilyen produkcióra vállalkozott. Mint megtudtuk, a közös dalból készült klip a Cannes-i filmfesztiválon is látható lesz.

A Cannes-i filmfesztiválon is versenybe száll a velencei kisfilm. Fotó: Luigi

Kis Jimmyként emlegették tizenéves korában

A romantikus muzsika sztárjaként emlegetett Luigi pályafutását tizenévesen kis Jimmyként kezdte. Művésznevét Lagzi Lajcsi találta ki; 24 éve van a pályán, eddig öt önálló lemeze jelent meg. Klipjei rendre felbukkannak a műfajjal foglalkozó zenei csatornákon, sokfelé hívják koncertezni, albumait pedig már saját kiadója jelenteti meg.

A Délmagyarországnak elmondta, Kádár Mónikával 5 éve ismerik egymást, munkakapcsolatuk pedig három éve vált igazán szorossá: a hölgy lett a Zámbó Jimmy emlékturné műsorvezetője, azaz abban az országjáró koncertsorozatban, amiben a makói születésű énekes a Király dalait énekli. Mónika útjai egyébként már évtizedekkel ezelőtt búcsút mondott Kozsónak, a legtöbben manapság a TV2 Zenebutik csatorna népszerű előadójaként ismerik.

Kozsó volt feleségével Velencébe utazott

– Mónikának idén már írtam három dalt. Ezeknek nagyszerű volt a fogadtatása, hamarosan a lemezére is felkerülnek. Akkor jutott eszembe, hogy előadhatnánk egy duettet is, amikor a folytatásról beszélgettünk – árulta el a makói születésű énekes.

A dalról megtudtuk, Luigi írta a zenéjét, a szövegét, ő találta ki a hangszerelését is. Mivel egy szerelmi csalódásról szóló, romantikus hangulatú dalról van szó, mindjárt a stúdiófelvétel után eldöntötték, ehhez illő helyszínen forgatják hozzá a klipet. Velencét választották, ahol három napon át zajlott a forgatás.

A Cannes-i filmfesztiválhoz a tavalyi siker adta az ötletet

A klipet azért nevezik be a Cannes-i filmfesztiválra, mert Kádár Mónika tavalyi hasonló rövidfilmje első díjat nyert a telefonnal készített klipek kategóriájában – ott ilyen is van. A Csak a nevedet suttogom halkan című dal várhatóan októberben jelenik meg. Mónika azt mondta, nagyon tetszik neki a közös dal és bízik a sikerében.