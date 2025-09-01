szeptember 1., hétfő

Jóslat

1 órája

Ezek a csillagjegyek találhatják meg a szerelmet, ha szerencsés vagy te is köztük vagy

Címkék#főboszorkány#csillagjegy#Szegedi Erika#szerelem

Itt az ősz, amely új reményeket tartogathat egyes embereknek. Ezek a csillagjegyek bízhatnak a szerelemben.

Delmagyar.hu

Megérkezett az ősz, a természet sárgába borul, a fák lassan elengedik lombkoronájukat, és kezdetét veszi a változás időszaka a csillagjegyeknél is.

csillagjegyek és a szerelem
Ezeknek a csillagjegyeknek jósol szerelmet a főboszorkány. Fotó: Máté Krisztián

Ezek a csillagjegyek bízhatnak a szerelemben

Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint azonban ezúttal nem csupán az elmúlásról szól a szezon: pozitív fordulatok érkeznek, és sokak életébe végre betoppanhat a szerelem – írta meg a Metropol. Az elmúlt évek lelki nehézségei után az emberek mindennél jobban vágynak a boldogságra, az univerzum pedig most kedvez az emberi kapcsolatoknak és az egymásra találásnak.

A pozitív változások az élet minden területén érezhetőek lesznek, az égiek azonban az érzelmek tekintetében sietnek leginkább az emberek segítségére. Az elmúlt években a félelem rányomta a bélyegét a döntésekre. Szerencsére ennek most vége. Sokan megértették az univerzum üzenetét, és újraértelmezték az emberi kapcsolatok fontosságát az életükben.

Oroszlán

Sikeres időszakot tudhatsz magad mögött, és ez továbbra is folytatódik. A karrier mellett most a magánéletedben is rend lesz, új emberek és régi barátságok hoznak lelki békét, és a szerelem is utolér.

Ikrek

A magány uralta eddig az életed, csalódások miatt bezártad szívedet. Most azonban elérkezett a nyitás ideje: a bizalom visszatér, és ezzel együtt a boldogság és a szerelem is rád talál.

Rák 

Az élet örömeit eddig habzsoltad, sikerek kísérték az utad. Továbbra is jó kilátásaid vannak, de légy óvatos: amit hosszú idő alatt felépítettél, könnyen elveszítheted, ha nem vagy körültekintő, és nem mérlegelsz, kiben bízhatsz meg.

 

