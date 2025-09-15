Curtis megszólalt: nem mindegy, hogyan és kivel bulizunk

Széki Attila, művész nevén Curtis először a makói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum felkérésére beszélt fiataloknak, majd a Hagymafesztiválon tartott koncertet. Fellépése előtt a fesztivál stábjának lehetősége volt egy rövid beszélgetésre a művésszel. Az előadót arról kérdezték, hogy milyen módon bulizzon ma egy fiatal?

Curtis elmondta, hogyan bulizzanak a fiatalok. Fotó: Szabó Imre

Curtis szerint így a legjobb bulizni

Az előadó szerint a bulizás fontos, azonban nem mindegy, hogy kivel és miképpen bulizunk. Régen Curtis maga is sok különböző szernek volt rabja, ma már egészen más módon látja a dolgokat.

Elment egy elvonókúrára, amit becsülettel végig is csinált. Ezt követően először visszaesett, mert ugyanahhoz a társasághoz tért vissza, amelyik a lejtőre csábította. Rengeteg küzdelem és szenvedést követően Curtis sikeresen leküzdötte problémáit és új fejeztet nyitott életében. Azóta a drogprevenciós előadásokat tart, legutóbb Makón fordult meg.

Három éve kaptam egy új esélyt. Az Isten megadta, hogy miután rendeztem a soraimat, a produkcióm újra sikeres. A bulizós társaságokba már nem hívnak, de nem is bánom: tök jó hazamenni, van egy csodás feleségem és egy szép gyerekem. Ezerszer jobban érzem magam.

–mondta.