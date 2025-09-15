szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

20°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Prevenció

48 perce

Curtis megszólalt: nem mindegy, hogyan és kivel bulizunk

Címkék#Curtis#Makó#művész

Curtis ismét Makóra látogatott, ahol nemcsak színpadra állt, hanem egy fontos üzenetet is megfogalmazott a fiataloknak.

Munkatársunktól

Széki Attila, művész nevén Curtis először a makói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum felkérésére beszélt fiataloknak, majd a Hagymafesztiválon tartott koncertet. Fellépése előtt a fesztivál stábjának lehetősége volt egy rövid beszélgetésre a művésszel. Az előadót arról kérdezték, hogy milyen módon bulizzon ma egy fiatal?

Curtis megosztotta gondolatait.
Curtis elmondta, hogyan bulizzanak a fiatalok. Fotó: Szabó Imre

Curtis szerint így a legjobb bulizni

Az előadó szerint a bulizás fontos, azonban nem mindegy, hogy kivel és miképpen bulizunk. Régen Curtis maga is sok különböző szernek volt rabja, ma már egészen más módon látja a dolgokat. 

@hagymafesztival Curtis azt mondja, a mai buli dupla olyan jó lesz mint tavaly! 🤪🤪 Gyertek, erről nem kellene lemaradni! #curtis #hagymafesztivál #nagyotszól #festival #fyp ♬ original sound - Hagymafesztivál Makó

Elment egy elvonókúrára, amit becsülettel végig is csinált. Ezt követően először visszaesett, mert ugyanahhoz a társasághoz tért vissza, amelyik a lejtőre csábította. Rengeteg küzdelem és szenvedést követően Curtis sikeresen leküzdötte problémáit és új fejeztet nyitott életében. Azóta a drogprevenciós előadásokat tart, legutóbb Makón fordult meg.

Három éve kaptam egy új esélyt. Az Isten megadta, hogy miután rendeztem a soraimat, a produkcióm újra sikeres. A bulizós társaságokba már nem hívnak, de nem is bánom: tök jó hazamenni, van egy csodás feleségem és egy szép gyerekem. Ezerszer jobban érzem magam.

–mondta.

Curtis, a függőségről és az újrakezdésről

Fotók: Szabó Imre

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu