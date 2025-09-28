szeptember 28., vasárnap

Így nézett ki Ember Márk és Havasi Virág titkos esküvője

Címkék#Ember Márk#Havasi Virág#titkos esküvő#esküvő#Szegedi Szabadtéri Játékok

Néhány héttel ezelőtt kiderült, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékok sztárja titokban megnősült. Ember Márk esküvőjéről most először osztottak meg képeket a közösségi oldalon.

Delmagyar.hu

Néhány héttel ezelőtt röppent fel a hír, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékok sztárja, Ember Márk, titokban megnősült. Az esküvőn körülbelül ötven fő vett rész, köztük a 32 éves sztár számos ismert kollégája is. Ember Márk esküvője szerb nyelven zajlott.

Ember Márk esküvőjéről beszél mikrofonba
Ember Márk esküvője titokban zajlott, most betekintést nyerhetünk a nagy napba. Archív Fotó: MCC

Ember Márk esküvőjének részletei

A szertartás a Szerb utcai szerb templomban zajlott. Az InStyle magazinnal egy exkluzív interjúban osztották meg a nagy nap részleteit. Elmesélték, hogy miért hétköznapra időzítették a menyegzőt, hogy mi volt a menü és hogy közös kiskutyájuk milyen szerepben vett részt az esküvőn.

Most azonban a rajongók végre egy kisebb bepillantást nyerhetnek a titkos eseményre, ugyanis Havasi Virág megosztotta a képeket követőivel a közösségi oldalán – osztotta meg a Ripost.

Ember Márk egy elegáns, de mégis lezser zöld öltönyt, Virág pedig egy letisztult, mégis különleges ruhát viselt. A virágmintákkal és gyöngyökkel díszített klasszikus A-vonalú fazont a testszínű hálós betétek tették modernebbé, amelyek karcsúsították a menyasszony derekát is. A bejegyzés helyszínjelölése alapján szinte biztos, hogy a Wedding Wood helyszínén tartották a lakodalmat.

Ember Márk és Szeged

Idén nyáron a Szegedi Szabadtéri Játékok egyik ünnepelt sztárja volt a színész. A 3 testőr című musicalben felejthetetlen alakítást nyújtott, majd a dedikálások alkalmával is számos jó pillanatot okozott a rajongóinka. Azonban nem csak a színészkedésről híres nálunk. Ember Márk támogatja az Örökké Haza projektet, amely a kórházban hagyott csecsemők gondozására fókuszál. A Higlights of Hungary jelöltje lett az MCC Szeged projektje, amelyet Ember Márk, mint az egyik nagykövet, választotta ki a több mint ezer beérkezett ajánlásból.  Mint fogalmazott, azt kereste a pályázók között, hogy olyan értéket hozzanak létre, ami nemcsak ma érdekes és ma értékes, hanem hosszú távon is az. 

