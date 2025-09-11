Ember Márk mindent kitálalt: így zajlott a sztár titkos esküvője

Nemrégiben honlapunkon megjelent cikkben számoltunk be Ember Márk esküvőjéről. Akkoriban még nem lehetett sokat tudni a nagy nap részleteiről, most viszont a fiatal pár egy exkluzív interjú keretében osztotta meg házasságuk részleteit.

Részletesen beszélt Ember Márk a nagy napról. Fotó: MCC

Kiderültek Ember Márk esküvőjének részletei

Ember Márk és felesége Havasi Virág boldogan osztották meg esküvőjük részleteit az InStyle magazinnal az elmúlt napokban.

Virággal úgy döntöttünk, hogy most kivételt teszünk és először és utoljára mesélünk erről a csodálatos napról...

–írta Ember Márk Facebook-oldalán.

A pár különösen figyel magánéletük védelmére, tudatosan ügyelnek arra, hogy életükből csak annyit osszanak meg a nyilvánossággal, amennyi számukra természetes és vállalható. Az esküvő időpontját direkt hétköznapra időzítette a pár, hogy a színészbarátok, akiknek hétvégén gyakran előadásuk van, mind ott lehessenek.

A menüsorba bekerült a pár egyik kedvence, a rántott sajt, torta helyett pedig aranygaluska került az asztalra. A hangulatért pedig egy szerb férfikórus, majd élőzenekar és DJ felelt. Az szertartáson Ember Márk és Havasi Virág kutyája Krumpli is szerepet kapott, képe végig ott díszelgett a főasztalon, így szimbolikusan ő is velük volt – írja a InStyle.

Szeged szívébe is belopta magát Ember Márk

Ember Márk sok nagy bejelentést tett az utóbbi hónapokban. Először a Szegedi Szabadtéri színpadán nyűgözte le a közönséget, majd egy szívhez szóló üzenetet osztott meg velük.

Elképesztő élmény volt 20.000 embernek eljátszani ezt a történetet. Hála mindenkinek, aki egy kicsit is hozzátett, ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. És nagyon köszi Szeged városának azt a szeretetet, amivel fogadott minket. Az ember bárhová ment, mindenhol kedvességgel, figyelmességgel találkozott. Mintha egy olyan világban élnénk, ahol nincs folyamatos megosztottság.

–tette közzé bejegyzésében.

Miután fergeteges előadásokkal nyűgözte le a szegedieket Ember Márk figyelmességéről is tanúbizonyságot tett. A 3 testőr közönségtalálkozóját a nagy meleg ellenére is rengeteg érdeklődő látogatta meg. Az eseményen a sztár legjobban a rajongók miatt aggódott.

Mi kaptuk a legjobb helyet.

–csapott egymás tenyerébe nevetve Brasch Bence és Fehér Tibor, miután helyet foglaltak a tűző napon. Ember Márk pedig egyből sürgette is a többieket: kezdjék el, mert nagyon meleg van, ne legyen rosszul senki a sorban.