A színpadon kezdődött, azóta a hétköznapokban is tökéletes párost alkotnak

A fiatal pár története a Dancing with the Stars első élő adása utáni stábbulin indult, ahol elcsattant az első csók. Ezt követően a nézők szeme láttára bontakozott ki szerelmük, amely lassan egy éve tart. A kiesésük után már nyíltan vállalták kapcsolatukat, és ma is boldogan emlékeznek vissza közös történetük kezdetére.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci párkapcsolatukról meséltek a Mokkában. Fotó: TV2

Harmónia a hétköznapokban

Luca szerint Berci nyugodt természete sokat segített neki abban, hogy könnyebben kezelje az indulatait.

Amikor én vagyok ideges ő nyugtat meg, ha pedig ő ideges akkor én őt

– mondta a Borsnak. Kapcsolatukban így tökéletesen kiegészítik egymást. Az énekesnő szerint Berci mellett hamar megtalálja a nyugalmat a stresszes helyzetekben.

Hegyes Berci mellett a táncban is kibontakozik Mihályfi Luca

Berci táncot kezdett tanítani Lucának, aki igazi csodaként élte meg, hogy képes rá.

Álmaimban sem gondoltam volna, hogy képes vagyok rá

– fejtette ki az énekesnő.

A tánc azóta mindkettejük életének része: közösen állnak színpadra, és koreográfiáik a videoklipekben is visszaköszönnek. A munka így még inkább összeköti őket, Berci pedig inspirálónak tartja párja személyiségét, aki a hétköznapokban is rengeteg örömet hoz az életébe.