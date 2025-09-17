szeptember 18., csütörtök

Szerelem

12 órája

A színpadon kezdődött, azóta a hétköznapokban is tökéletes párost alkotnak

Címkék#Dancing with the Stars#Hegyes Berci#románc#történet

Mihályfi Luca és Hegyes Berci a TV2 Mokka vendégeiként meséltek kapcsolatukról. Hegyes Berci szerint a Dancing with the Stars alatt kezdődött románcuk azóta is töretlen, és a hétköznapokban éppúgy megtalálják az összhangot, mint a színpadon.

Delmagyar.hu

A fiatal pár története a Dancing with the Stars első élő adása utáni stábbulin indult, ahol elcsattant az első csók. Ezt követően a nézők szeme láttára bontakozott ki szerelmük, amely lassan egy éve tart. A kiesésük után már nyíltan vállalták kapcsolatukat, és ma is boldogan emlékeznek vissza közös történetük kezdetére.

Gyes Berci és párja.
Mihályfi Luca és Hegyes Berci párkapcsolatukról meséltek a Mokkában. Fotó: TV2

Harmónia a hétköznapokban

Luca szerint Berci nyugodt természete sokat segített neki abban, hogy könnyebben kezelje az indulatait. 

Amikor én vagyok ideges ő nyugtat meg, ha pedig ő ideges akkor én őt

 – mondta a Borsnak. Kapcsolatukban így tökéletesen kiegészítik egymást. Az énekesnő szerint Berci mellett hamar megtalálja a nyugalmat a stresszes helyzetekben.  

Hegyes Berci mellett a táncban is kibontakozik Mihályfi Luca

Berci táncot kezdett tanítani Lucának, aki igazi csodaként élte meg, hogy képes rá. 

Álmaimban sem gondoltam volna, hogy képes vagyok rá

– fejtette ki az énekesnő. 

A tánc azóta mindkettejük életének része: közösen állnak színpadra, és koreográfiáik a videoklipekben is visszaköszönnek. A munka így még inkább összeköti őket, Berci pedig inspirálónak tartja párja személyiségét, aki a hétköznapokban is rengeteg örömet hoz az életébe.

 

 

