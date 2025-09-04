Látványos égi jelenség: teljes holdfogyatkozás vár ránk vasárnap

Vasárnap este ritka és látványos égi jelenség vár ránk: a Hold teljes holdfogyatkozás során vérvörös árnyalatban tündököl majd. Magyarországon a jelenség 19:31-kor kezdődik, 20:12-kor tetőzik, és egészen 20:53-ig tart, így 82 percen keresztül figyelhetjük a sejtelmesen elsötétülő égitestet – írta meg az Origo.

A holdfogyatkozás 82 percen keresztül lesz látható. Illusztráció: Shutterstock

Holdfogyatkozás Magyarország felett is

A fogyatkozás során a Hold a Föld árnyékkúpjába kerül, ezért nem közvetlen napfény világítja meg, hanem a légkörben szóródó fény festi különleges, vöröses-barnás árnyalatúra. Ez az oka annak is, hogy a naplemente lángoló színekben pompázik. Az ország keleti részén kicsivel hamarabb, nyugaton néhány perccel később válik láthatóvá a jelenség.

A teljes fázis után a Hold lassan „szabadul ki” a Föld árnyékából, így a részleges szakasz 21:57-ig tart. Ezt követően már csak a félárnyék észlelhető, amit főként tiszta égbolt mellett, éles szemmel lehet megfigyelni.