A főboszorkány figyelmeztet: a holdfogyatkozás három csillagjegyre óriási veszélyt jelent

Szeptember 7-én teljes holdfogyatkozás lesz, amely a főboszorkány, Szegedi Erika szerint komoly hatással lehet az emberek egészségére. Úgy véli, ilyenkor különösen fontos a megelőzés, a tudatos táplálkozás és a vitaminbevitel, hiszen egészségből csak egy van, és az pótolhatatlan – írta meg a Metropol.

Az egészségre is komoly hatással lesz a közelgő holdfogyatkozás. Fotó: Máté Krisztián

A legnehezebb az egészségről jósolni, mert nagyon összetett feladat, és sok tényező befolyásolja. Azonban az egyes csillagjegyeket veszélyeztető betegségeket többnyire előre lehet látni, így mindenki fel tud készülni arra, hogy milyen veszély leselkedik rá.

– magyarázta Erika, aki hangsúlyozta: ha nincs egészség, a pénz és a szerelem sem ér semmit. Most különösen a Halaknak, az Ikreknek és a Skorpióknak kell fokozottan figyelniük magukra, mert ők lesznek a legérzékenyebbek a holdfogyatkozás negatív energiáira.

Csillagjegyek üzenetei a holdfogyatkozás idejére

Szűz: jó egészség jellemzi, de ideje felhagyni az önsorsrontó szokásokkal.

Mérleg: fontos a mértékletesség, ne ess túlzásokba még a „túl egészséges” dolgokkal sem.

Skorpió: az öltözködésre figyelj, mert egy enyhe megfázás is veszélyes lehet most.

Nyilas: változtass az étrendeden, több vitaminra és zöldségre van szükséged.

Ikrek: ne légy könnyelmű, mert a betegségek most könnyen ledönthetnek.

Bak: fordulj időben orvoshoz, ha panaszt érzel, komolyabb beavatkozás is várhat rád.

Vízöntő: szerencsés csillagjegy, komolyabb baj most nem fenyeget.

Halak: kerüld a tömeget, mert könnyen elkaphatsz valamilyen fertőzést.

Kos: a sport mellett se feledd, hogy a szervezeted sebezhető.

Bika: a tested erős, de a lelked hajlamos a borúlátásra, védd magad a depressziótól.

Rák: a házi praktikák nem mindig elegendők, most szükség lehet orvosra is.

Oroszlán: vigyázz a szív- és érrendszeredre, mozogj rendszeresen, de ne hajszold túl magad.