Hiába tagadta, nem hittek neki: híres pilótával keverték össze Kasza Tibit
Meglepő kalandban volt része a TV2 sztárjának a napokban. Kasza Tibor a kislányával indult el a Jégvarázs musicaljére, amikor egy külföldi házaspár lépett elé.
Meglepő élményben volt része Kasza Tibornak, amikor egy októberi hétvégén a kislányával kettesben indultak el a Jégvarázs című musicalre. A sztár a közösségi média-oldalán mesélte el a meghökkentő, de vicces esetet.
Miután lányával, Lorával elindultak a nagyon várt előadásra, már meglepetés várt a sztárra. Az utcán folyamatosan megállították egy közös fotóért, de végül egy külföldi házaspár okozta a legnagyobb meglepetést.
Elindultunk, folyamatosan jöttek hozzám közös fotóért az utcán, egy külföldi házaspár odalépett hogy én vagy Kimi Raikkönen forma1 pilóta? A poén az hogy minél jobban bizonygattam hogy nem én vagyok, annál jobban nem hitték el. A végén ráhagytam, mondom jó akkor én vagyok
– osztotta meg Instagram bejegyzésben az élményét.
A rajongói jót nevettek a történteken, és sokan úgy gondolják, hogy valóban van némi hasonlóság közte és a Forma-1-es pilóta, Kimi Räikkönen között – tette közzé a Bors.
