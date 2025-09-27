szeptember 27., szombat

Vicces félreértés

1 órája

Hiába tagadta, nem hittek neki: híres pilótával keverték össze Kasza Tibit

Meglepő kalandban volt része a TV2 sztárjának a napokban. Kasza Tibor a kislányával indult el a Jégvarázs musicaljére, amikor egy külföldi házaspár lépett elé.

Delmagyar.hu

Meglepő élményben volt része Kasza Tibornak, amikor egy októberi hétvégén a kislányával kettesben indultak el a Jégvarázs című musicalre. A sztár a közösségi média-oldalán mesélte el a meghökkentő, de vicces esetet.

Kasza Tibor a Nay duett zsűrijeként az adás díszletében
Kasza Tibor vicces élményként élte meg, amikor összetévesztették Kimi Räikkönennel. Fotó: TV2

Miután lányával, Lorával elindultak a nagyon várt előadásra, már meglepetés várt a sztárra. Az utcán folyamatosan megállították egy közös fotóért, de végül egy külföldi házaspár okozta a legnagyobb meglepetést.

Elindultunk, folyamatosan jöttek hozzám közös fotóért az utcán, egy külföldi házaspár odalépett hogy én vagy Kimi Raikkönen forma1 pilóta? A poén az hogy minél jobban bizonygattam hogy nem én vagyok, annál jobban nem hitték el.  A végén ráhagytam, mondom jó akkor én vagyok

– osztotta meg Instagram bejegyzésben az élményét. 

A rajongói jót nevettek a történteken, és sokan úgy gondolják, hogy valóban van némi hasonlóság közte és a Forma-1-es pilóta, Kimi Räikkönen között – tette közzé a Bors.

