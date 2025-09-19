szeptember 19., péntek

A Kísértés

4 órája

Cicaharc a reflektorfényben: összecsapott a vármegye két kísértője

Címkék#Kinga#Csenge#kísértés

Forrnak az indulatok a TV2 realityjében – Kinga Cynthiáról mondott sarkos véleményt, Csenge pedig Kingáról. A Kísértés két vármegyei szereplője elkezdte a cicaharcot.

Delmagyar.hu

Mint arról már beszámoltunk, több Csongrád-Csanád vármegyei szereplője is van a TV2-n futó Kísértés című realitynek. A szegedi származású Kasza Tibi mellett három kísértő lány is ismerős lehet a helyieknek. Kinga, Dorina és az egyszer már kiszavazott, mégis visszatért Csenge is sok szállal kötődik Szegedhez, illetve Hódmezővásárhelyhez. Közülük ketten pedig a csütörtök esti adásban már elkezdték a cicaharcot, melynek valószínűleg lesz még folytatása. 

Kísértés
Egyre nagyobb a feszültség A Kísértés két vármegyei játékosa között. Fotó: (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Kinga sarkos véleményt mondott Cynthiáról a Kísértésben

A sztori azzal kezdődött, hogy Dávid – miután elhatározta, hogy párja másik villabeli viselkedése után tökösebb lesz – Cynthiát választotta randipartnernek. Kinga előbb egy kisebb társaságban mondta el véleményét a tavalyi évad után idén is szereplővé tett lányról. Úgy látja, Cynthi célja, hogy a kísértők között lévő barátságokat is szétszedje. 

– Már többször beszóltam neki és nagyon pici hiányzik, hogy elküldjem a jó k. anyjába – fogalmazott. Később egy miniinterjúban is kifejtette, hegy neki az eleje óta nem szimpatikus a lány. Velejéig romlottnak nevezte, akinek a fiúk csupán feladatok. – Számomra ez nem emberséges és nem szimpatikus, és még mindig tartom a véleményem, hogy egy rohadt k.va – jelentette ki a vásárhelyi kutyakozmetikus.

Csenge azt hitte, Kinga őt beszéli ki

Miközben Kinga egy kisebb társaságban fejtette ki Cynthiáról a véleményét, Csenge, aki Cynthivel ült egy társaságban, csak annyit látott, hogy Kinga úgy beszél, hogy időnként feléjük néz. Ebből pedig azt szűrte le, hogy őt beszéli ki.

– Szerintem Kinga más mozira ült be, teljesen vakvágányon van a játékkal kapcsolatban. Mint egy fáradt olaj bejött ide, és a fiúkat és a lányokat is hátráltatja abban a küldetésben, ami miatt itt vagyunk – mondta.

A szegedi kísértő Mátéval is játszik

Csenge egyébként nem csak itt kavarja a szálakat, hanem Mátéval kapcsolatban is. A játék legstabilabb párosának férfi tagjával szeretett volna randira menni, és mivel Máté nem őt választotta, számon kérte, hogy miért nem őt választotta, hiszen kedves volt vele, tehát kiérdemelte.

– Azzal, hogy balhézik és játssza az agyát? – kérdezte a háta mögött a férfi, akiről azonban Csenge úgy látja, elhitte neki, hogy odáig van érte.

– Egyáltalán nem jön be, de azt hiszi, megszerezte a szívemet – jelentette ki elégedetten a kísértő az esti beszélgetésük után.

 

