1 órája
Balhés távozás után Csenge visszatér a Kísértés villájába
A Kísértés legnagyszájúbb szereplője visszatér. A szegedi származású Csenge viharosan távozott néhány napja, de ismét lehetőséget kap a csábításra.
Több Csongrád-Csanád vármegyei szereplője is van a TV2-n futó Kísértés című műsornak. Korábban már megírtuk, hogy a szegedi származású műsorvezető, Kasza Tibi mellett a kísértők között is több ismerős arcot fedezhetnek fel a szegediek és hódmezővásárhelyiek. Az időközben kiesett Imre mellett a fiúk villájában kísértőként ott van Kinga és Dorina, mindketten meglehetősen meghatározó és domináns tagjai a társaságnak. Hozzájuk pedig a szerda esti adásba visszatér egy szegedi származású kísértő. Ismét a fiú villában ténykedik a műsor leghangosabb szereplője, Csenge, aki úgy összebalhézott a fiúkkal, hogy az első kiszavazáson őt küldték el.
Nagyon jó kísérlet a Kísértés
Bodó Csenge mindössze 3 éve él a fővárosban, előtte Szegeden lakott. Itt nőtt fel és a mai napig rendszeresen jár haza családjához. A műsorba azért jelentkezett, mert látva az előző évadot úgy gondolta, hogy ő is szórakoztató tudna lenni ebben a közegben.
– Azt gondolom, ez egy nagyon jó kísérlet, kísértőként és párként is szívesen részt vettem volna benne – árulta el.
Az, hogy ilyen gyorsan kirakták a szűrét, rosszul érintette, de azt elismerte, hogy valóban nem fért meg a fiúkkal egy fedél alatt.
Csenge visszatér
– Azt gondolom, ők nem értik azt a műsort, amibe jöttek. Közülük is Máté volt a hangadó, és mivel én meg a lányok között voltam a legdominánsabb, egyértelmű volt, hogy nem férünk meg egymás mellett – idézte fel a hatalmas vita előzményét, mely végén a férfi ribancnak nevezte őt és kérte, hogy tegyék már ki a villából.
– A nézeteltérés egyébként onnan indult, hogy kiálltam a többi kísértőért. Megpróbáltam elmagyarázni, hogy nem vagyunk rossz lányok, csak részei vagyunk annak a kísérletnek, amiben ők akartak részt venni. Ráadásul nemcsak nekik hiányzott ott a szerettük: mi is ugyanúgy hetekre otthon hagytuk a családunkat, vagyis semmivel sem volt nekünk sem egyszerűbb ez a helyzet – mesélte lapunknak Csenge.
A szegedi kísértő egyébként a kommentek alapján úgy látja, hogy a nézők is neki adtak igazat és Kasza Tibi is kiállt mellette műsorvezetőként, ami szintén jól esett neki.
Szegedi cicaharc várható
– Ezek után viszont komoly stratégiával megyek vissza a villába. Olyan leszek, amilyennek akarnak látni: visszatér a kedves, visszahúzódó Csenge. Aztán meglátjuk, úgy hogy megy majd a csábítás – mosolygott sejtelmesen.
A műsor nagy kérdése még, hogy a magát a lányok főnökének kinevező Kinga mit szól majd Csenge visszatéréséhez.
– Ismertük egymást korábbról, és soha nem volt konfliktusunk. A villában viszont két dudás lettünk egy csárdában, szóval nem árulok el nagy titkot, ha bevallom: darálni fogjuk egymást – nevetett.
