Balhés távozás után Csenge visszatér a Kísértés villájába

Több Csongrád-Csanád vármegyei szereplője is van a TV2-n futó Kísértés című műsornak. Korábban már megírtuk, hogy a szegedi származású műsorvezető, Kasza Tibi mellett a kísértők között is több ismerős arcot fedezhetnek fel a szegediek és hódmezővásárhelyiek. Az időközben kiesett Imre mellett a fiúk villájában kísértőként ott van Kinga és Dorina, mindketten meglehetősen meghatározó és domináns tagjai a társaságnak. Hozzájuk pedig a szerda esti adásba visszatér egy szegedi származású kísértő. Ismét a fiú villában ténykedik a műsor leghangosabb szereplője, Csenge, aki úgy összebalhézott a fiúkkal, hogy az első kiszavazáson őt küldték el.

Csenge visszatér a Kísértés villájába, a nagyszájú szegedi lány ráadásul komoly stratégiával érkezik. Fotó: TV2

Nagyon jó kísérlet a Kísértés

Bodó Csenge mindössze 3 éve él a fővárosban, előtte Szegeden lakott. Itt nőtt fel és a mai napig rendszeresen jár haza családjához. A műsorba azért jelentkezett, mert látva az előző évadot úgy gondolta, hogy ő is szórakoztató tudna lenni ebben a közegben.

– Azt gondolom, ez egy nagyon jó kísérlet, kísértőként és párként is szívesen részt vettem volna benne – árulta el.

Az, hogy ilyen gyorsan kirakták a szűrét, rosszul érintette, de azt elismerte, hogy valóban nem fért meg a fiúkkal egy fedél alatt.

Csenge visszatér

– Azt gondolom, ők nem értik azt a műsort, amibe jöttek. Közülük is Máté volt a hangadó, és mivel én meg a lányok között voltam a legdominánsabb, egyértelmű volt, hogy nem férünk meg egymás mellett – idézte fel a hatalmas vita előzményét, mely végén a férfi ribancnak nevezte őt és kérte, hogy tegyék már ki a villából.

– A nézeteltérés egyébként onnan indult, hogy kiálltam a többi kísértőért. Megpróbáltam elmagyarázni, hogy nem vagyunk rossz lányok, csak részei vagyunk annak a kísérletnek, amiben ők akartak részt venni. Ráadásul nemcsak nekik hiányzott ott a szerettük: mi is ugyanúgy hetekre otthon hagytuk a családunkat, vagyis semmivel sem volt nekünk sem egyszerűbb ez a helyzet – mesélte lapunknak Csenge.

A szegedi kísértő egyébként a kommentek alapján úgy látja, hogy a nézők is neki adtak igazat és Kasza Tibi is kiállt mellette műsorvezetőként, ami szintén jól esett neki.