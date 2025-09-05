2 órája
Három vásárhelyi fiatal állítja kihívás elé a párok hűségét a TV2 valóságshow-jában
Vásárhelyi fiatalok is szerepelnek a TV2 vasárnap indult realityjében. A Kísértésben mindannyian azt a feladatot kapták, hogy szétzúzzanak egy boldog párkapcsolatot.
Múlt vasárnap elkezdődött a Kísértés című műsor új évada a TV2-n, ahol a szegedi származású műsorvezető, Kasza Tibi mediálásával ismét négy szerelmespár teszi próbára kapcsolatát. A játék lényege, hogy különválasztják őket, és a lányokhoz jóképű, izmos fiúkat, a fiúkhoz pedig csinos lányokat költöztetnek be és hetekig együtt laknak. Arról, hogy párjuk a másik villában mit csinál, csak időnként kapnak információt néhány jelenet lejátszásával. A kísértők között három hódmezővásárhelyi fiatal is szerepel. Mindannyiuknak az a feladata, hogy megpróbálják elcsábítani valamelyik párkapcsolatban élő szereplőt.
Erős kezdés a vásárhelyi kísértőtől
Kingának már a bemutatkozása is erősre sikerült: amellett, hogy kijelentette, hogy olyan kisugárzása van, amitől a férfiak meghalnak, fontosnak tartotta elmondani magáról, hogy sz*pásból PhD-je van. A visszafogottság később sem volt jellemző rá. A kedd esti adásban például magából kikelve kiabált az esti buli során, hogy Dávid mennyire lehangoló társaság. A fiú ugyanis teljesen magába fordult, amikor megtudta, hogy a másik villában az egyik párkapcsolatban élő lány átlépte azt a határvonalat, amit megbeszéltek szerelmével, hogy nem fognak. Bár nem tudhatta, hogy neki vagy másik három társa valamelyikének kell emiatt aggódnia, teljesen kikészült már a gondolattól is, hogy esetleg az ő párkapcsolata került veszélybe. Kinga pedig attól, hogy egész este csak depressziózik és teljesen bezárkózik.
A hódmezővásárhelyi kutyakozmetikus egyébként már az első napon lehetőséget kapott arra, hogy kísértőként randevúzzon az egyik fiúval. Milán választotta ki magának, a tengeri banánozás után pedig meg is erősítette benne a lány, hogy ha a fiú jól akarja érezni magát, ő a legjobb választás számára. Kinga a kamerák előtt azt is elárulta, bár Milán eredetileg nem tetszett neki, miután eltöltöttek egy kis időt kettesben és beszélgettek, ez megváltozott.
Nem érdeklik a negatív kommentek
– Azért jelentkeztem ebbe a műsorba, mert ez egy óriási buli és imádom az ilyen szituációkat – mesélte a lány lapunknak. Hozzátette: tisztában volt vele, hogy sokan erősnek érzik majd az indítását, de nem foglalkozik a negatív kommentekkel.
– Az, hogy idegenek mit mondanak rólam, nem befolyásolja az életemet. Ha valaki megismer és utána is ez a véleménye rólam, akkor elhiszem, hogy van benne valami. De mindenki pozitívan szokott bennem csalódni. A műsorban is tartogatok még meglepetéseket – árulta el a szőke kutyakozmetikus.
További két vásárhelyi szereplője is van a Kísértésnek
Kingához képest Imre egyelőre jóval szolidabb kísértőnek tűnik. Nem emelkedik ki a fiúk társaságából, nem harsány és még nem volt privát beszélgetése egyik lánnyal sem.
– Szerettem volna kipróbálni magam ebben a műsorban, és persze az is célom volt, hogy megismerjenek az emberek – beszélt arról lapunknak, miért jelentkezett a realitybe. Visszafogottságával kapcsolatban azt mondta, az elején inkább megfigyelni akart, de ennyire nem tervezte, hogy háttérben lesz. – Így alakult – mosolygott.
Van egyébként még egy hódmezővásárhelyi származású kísértője a műsornak. A digitális tartalomgyártóként dolgozó Dorina, aki egyébként ma már a fővárosban él, a legaktívabb lányok közé tartozik: ha bulizásról van szó, nem ismeri a visszafogottságot. Hozzá kötődik egyébként az első komoly konfliktus is: az egyik esti buliban megnyalta Máté arcát, amin a párjához hűnek maradni akaró férfi teljesen kiborult és emelt hangon figyelmeztetett mindenkit, hogy tartsa tiszteletben az intim szféráját.
Hogy a kísértők bármelyike sikerrel jár-e és ráveszi-e valamelyik párkapcsolatban élő szereplőt, hogy csalja meg vele szerelmét, az a következő hetekben kiderül a TV2 adásaiból.
