Három vásárhelyi fiatal állítja kihívás elé a párok hűségét a TV2 valóságshow-jában

Múlt vasárnap elkezdődött a Kísértés című műsor új évada a TV2-n, ahol a szegedi származású műsorvezető, Kasza Tibi mediálásával ismét négy szerelmespár teszi próbára kapcsolatát. A játék lényege, hogy különválasztják őket, és a lányokhoz jóképű, izmos fiúkat, a fiúkhoz pedig csinos lányokat költöztetnek be és hetekig együtt laknak. Arról, hogy párjuk a másik villában mit csinál, csak időnként kapnak információt néhány jelenet lejátszásával. A kísértők között három hódmezővásárhelyi fiatal is szerepel. Mindannyiuknak az a feladata, hogy megpróbálják elcsábítani valamelyik párkapcsolatban élő szereplőt.

Három vásárhelyi csábító is szerepel a Kísértés című műsorban. Fotó: TV2

Erős kezdés a vásárhelyi kísértőtől

Kingának már a bemutatkozása is erősre sikerült: amellett, hogy kijelentette, hogy olyan kisugárzása van, amitől a férfiak meghalnak, fontosnak tartotta elmondani magáról, hogy sz*pásból PhD-je van. A visszafogottság később sem volt jellemző rá. A kedd esti adásban például magából kikelve kiabált az esti buli során, hogy Dávid mennyire lehangoló társaság. A fiú ugyanis teljesen magába fordult, amikor megtudta, hogy a másik villában az egyik párkapcsolatban élő lány átlépte azt a határvonalat, amit megbeszéltek szerelmével, hogy nem fognak. Bár nem tudhatta, hogy neki vagy másik három társa valamelyikének kell emiatt aggódnia, teljesen kikészült már a gondolattól is, hogy esetleg az ő párkapcsolata került veszélybe. Kinga pedig attól, hogy egész este csak depressziózik és teljesen bezárkózik.

A hódmezővásárhelyi kutyakozmetikus egyébként már az első napon lehetőséget kapott arra, hogy kísértőként randevúzzon az egyik fiúval. Milán választotta ki magának, a tengeri banánozás után pedig meg is erősítette benne a lány, hogy ha a fiú jól akarja érezni magát, ő a legjobb választás számára. Kinga a kamerák előtt azt is elárulta, bár Milán eredetileg nem tetszett neki, miután eltöltöttek egy kis időt kettesben és beszélgettek, ez megváltozott.

Nem érdeklik a negatív kommentek

– Azért jelentkeztem ebbe a műsorba, mert ez egy óriási buli és imádom az ilyen szituációkat – mesélte a lány lapunknak. Hozzátette: tisztában volt vele, hogy sokan erősnek érzik majd az indítását, de nem foglalkozik a negatív kommentekkel.