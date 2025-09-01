szeptember 1., hétfő

Szegedi hírek

1 órája

Felrobbant a TikTok a szegedi fiú SZIN-es táncától, Manuel se hagyta szó nélkül a produkciót

Címkék#táncos#Manuel#SZIN

Beszólt egy szegedi fiatalembernek Manuel, miután meglátta, hogy táncolt a színpadon a SZINen. Ribizsár Benjamin TikTokon reagált a rapper szavaira – videóját már többen látták, mint az eredeti posztot.

Timár Kriszta

Több mint 260 ezer megtekintésnél jár az a videó a TikTokon, amelyet egy szegedi fiatalember, Ribizsár Benjamin készített a Szegedi Ifjúsági Napok után. A nagyot futó posztnak volt egy előzménye is: közzétettek egy felvételt ugyanezen a platformon, amely azt a néhány percet örökíti meg, amikor Benji Manuel mögött táncolt a fesztivál színpadán. Azt eddig 166 ezren látták, köztük a rapper is, aki kommentelt alá.

Manuel koncerten tombolt a tömeg a SZIN-en
Manuel mögött táncolt a szegedi fiatal a SZIN színpadán, a rapper beszólt neki, a fiú azonban hálás választ adott TikTokon. Fotó: Karnok Csaba

Manuel beszólt neki, ő viszont hálás a rappernek

„Mi a k.va élet történik mögöttem? Amikor azt mondta nekem, hogy táncos, nagyon nem erre gondoltam. B.sz meg ez a gyerek, de tényleg” – írta az X-Faktor felfedezettje.
Erre a pár sorra reagált Benji, amikor elkészítette videóját, amely nagyobbat futott, mint az eredeti poszt.

@benji_ribizsar Felmentem Manuel koncertjén a színpadra @Szegedi Ifjúsági Napok #szin #manuel #szeged #fyp ♬ original sound - Ribizsar Benji

Őszinte reakcióm, hogy egy olyan élményt kaptam tőled, amit senki nem vehet el tőlem 

– mondta a fiatalember, aki ahelyett, hogy felvette volna a kesztyűt, inkább háláját fejezte ki a lehetőségért. Manuel reakciójával egyébként saját rajongói sem értettek egyet: többen le is írták, nem értik, mi baja van az amatőr táncossal.

Nem először táncolt színpadon

Benji egyébként nem először lépett fel ismert előadó mögött a színpadon, annak ellenére, hogy nem táncos, és semmi köze egyetlen sztárhoz sem.

Dr. BRS volt az első, aki egy OTDK-záróbulin kiszúrta, hogy a tánctér közepén táncolok egyedül, és felhívott a színpadra. Egy barátom ezután mesélte el, hogy néhány éve ő egy Majka-koncerten került fel úgy a színpadra, hogy felirattal üzent neki a nézőtérről: hívja fel magához. Ezt kipróbáltam a Szegedi Egyetemi Napokon, ahol az Irie Maffia lehetőséget adott, hogy táncoljak mögöttük a színpadon. Igaz, háromnegyedórát kellett hozzá tartanom a telefonomat 

– mesélte nevetve.

@vncz.viki @manuelsingx @Szegedi Ifjúsági Napok #fy #fyp #szin #manuel #szeged ♬ eredeti hang - Viki

Biztos volt benne, hogy Manuel mellett is ott fog állni 

Benji a SZIN-re már határozottan azzal a tervvel érkezett, hogy a Manuel koncerten is színpadon fog állni - ezt videójában meg is mutatta, hiszen már a koncert előtt arról beszélt, hogy garantálja: fel fog menni a rapper mellé. 

Osztogattak a fesztiválon gumilabdákat, azt dobtam fel a színpadra, hogy Manuel észrevegyen. Ez a taktika be is jött, bár először nem értette, mit jelent, hogy hívj fel. Azt mondta, nincs meg neki a számom. De gyorsan tisztáztuk, hogy a színpadra kellene felhívnia engem és a barátomat, és ezt meg is tette. Sőt: azt akarta, hogy énekeljünk, de azt már nem vállaltuk be 

– idézte fel a történteket Benji.

Nem akarok táncos lenni, nem célom az ismertség sem, egyszerűen csak jól akartam érezni magam. A színpadon pedig nagyon menő volt táncolni. Most viszont azt hiszem, egy időre visszavonulok, mert túl nagy lett körülöttem a felhajtás. Aztán hogy később mi lesz, azt majd az élet eldönti 

– mosolygott a fiatalember, aki most kezdte meg egyetemi tanulmányait a fővárosban, az ország egyik legnívósabb képzőhelyén.

 

Szegedi hírek

