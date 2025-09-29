szeptember 29., hétfő

Díva

1 órája

A szegedi Gyöngyi néni elvarázsolta a Megasztár zsűrijét

Szegedi díva a Megasztár válogatóján.

Delmagyar.hu

Tóth Gabi régi álma teljesült a Megasztár válogatóján, amikor vendégként színpadra lépett a 79 éves Horváth Gyöngyi, akit sokan csak „Gyöngyi néniként” ismernek – írja a Ripost.

Gyöngyi néni szegedi díva a Megasztár színpadán.
Gyöngyi néni igazi dívaként vonult be a Megasztár színpadára. Fotó: TV2

Az énekesnő elárulta, hogy tíz évvel ezelőtt nagy csalódás volt számára, amikor egy másik tehetségkutatóban felfedezett Gyöngyit nem vitték tovább az élő show-ba, ezért most különösen boldog, hogy a közönség is hallhatta. Már a színpadra lépéskor Gabi „Művésznőként” köszöntötte a díva fellépését.

Gyöngyi néni a francia sanzonok világát idézte meg, és olyan átéléssel adta elő dalát, hogy a zsűritagok – Curtis, Marics Peti, Herceg Erika és Tóth Gabi – egy emberként álltak fel. Erika könnyekig meghatódott, Marics Peti a kisugárzását és nőiességét dicsérte, Curtis pedig a rekesztését és előkelőségét emelte ki. Az énekesnő szerint a sanzon mindent elmond az életről, ezért is tartotta fontosnak, hogy újra színpadra álljon.

Szegedről a Megasztár válogatójáig

A szépkorú primadonna pályája fiatalon indult, Szegeden már 21 évesen sztárként ünnepelték, és pályafutása során olyan neveket is elbűvölt, mint Omar Sharif, Mick Jagger vagy Robert Redford. Most a Megasztár válogatóján bizonyította ismét tehetségét, és Tóth Gabi csapatába került, így lehetőséget kapott a középdöntőben is megmutatni magát. A zsűri egyöntetűen úgy fogalmazott: egy igazi nő kortalan, Gyöngyi néni pedig erre a legszebb példa.

