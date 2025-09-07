Tóth Gabi megsiratta Ördög Nórát a Megasztárban

Szeptember 6-án este visszatér a TV2 képernyőjére az ikonikus tehetségkutató, a Megasztár.

A Megasztár műsorvezetője meghatódott Tóth Gabi előadásától. Fotó: Bors

Ördög Nóra elsírta magát a Megasztárban

Az énekesmezőny a mai adásban derül ki, de már most nyilvánosságra hoztak néhány részletet az egyik korábbi felvételből, ahol Tóth Gabi nemcsak mentorként, de fellépőként is nagyot mutatott, és előadásával mindenkit mélyen meghatott.

Curtis, a zsűri egyik tagja, és Ördög Nóra, a műsorvezető sem tudták visszatartani könnyeiket a megható produkció láttán. A videóban az is látszik, hogy a közönség Tóth Gabival együtt énekel. A Megasztár egykori versenyzője most újra visszatérhetett a színpadra, ahol a Jöjj még című dalát adta elő a közönségnek. Úgy tűnik, hogy a művésznő ezzel igen magasra tette a lécet, példát mutathat és motivációt adhat a Megasztár új évadának versenyzőinek.