Botrány a Megasztárban: szegedi autogramgyűjtő borította ki a zsűrit, Curtis lehülyézte, Tóth Gabi megijedt – videóval

Az ország legelszántabb autogramgyűjtője, Vincze Gábor is feltűnt a Megasztár szombat esti adásában. A férfi, aki már több mint 28 ezer aláírást szerzett ismert emberektől, most is néhány szignóért ment a műsorba – ezt maga is elárulta. Produkciója azonban több zsűritagban visszás érzéseket keltett.

A Megasztár színpadán mutatta be relikviáit a szegedi autogrammgyűjtő. Fotó: DM

Bőröndben vitte oda gyűjteményét

Gábor egy bőröndöt húzva, egy rajzfilmslágert énekelve érkezett, ám kiderült, nem a táborba készült beköltözni. Rögtön a zsűripulthoz sietett, aláíratta Megasztáros pólóját, majd a színpadon éneklés helyett elkezdte szétdobálni magával hozott relikviáit.

– És ezt most egyesével fogod megmutogatni? – kérdezte aggódva már az elején Tóth Gabi. Marics Peti megpróbálta leállítani, mondván, ezeket majd vissza is kell pakolni. Gábor azonban rendületlenül hajigálta ki a pólókat, füzeteket, fényképeket, labdákat és minden olyan tárgyat, amelyet valaha aláírtak neki. Herceg Erika is próbálta figyelmeztetni, hogy ez a Megasztár, és énekelnie kellene, de ő rá sem hederített.

Curtis lehülyézte a szegedi autogrammgyűjtőt

Marics Peti és Curtis végül felmentek a színpadra, és visszapakoltak mindent a bőröndbe. Vincze Gábor próbált nekik sárga lapot mutatni és visszaküldeni őket a pultjukhoz, de nem járt sikerrel.

– Lemegyek, mielőtt ez a hülye visszahozza – mondta Curtis, miközben Mariccsal együtt kicipelték a bőröndöt a stúdióból Ördög Nóráékhoz. Ezután Gábor végre belekezdett produkciójába. A Szállj el, kismadár című dal azonban sem hangban, sem ritmusban nem volt élvezhető.

– Ez szörnyű – értékelte Curtis.

– Jobb volt a gyűjteményed, mint a hangod – tette hozzá Tóth Gabi.

Kiborult a Mgasztár zsűrije

– Menjen a p…csába ez a csávó – nevetett Marics Peti, miközben az autogramgyűjtő indiánszökdeléssel távozott.

– Rendesen felidegesített a gyerek – vallotta be Curtis.

– Én meg azt hittem, előkap egy kést és leszúr minket. Amikor közelebb lépett, és sunyin előhúzott valamit a zsebéből, azt gondoltam, itt vége mindennek – tromfolt Tóth Gabi.

Bár szavazás nem volt, egyértelmű, hogy Vincze Gábor nem jutott tovább a Megasztárban. Gyűjteménye viszont újabb aláírásokkal gazdagodott. Ördög Nóra pedig csak nevetett: – Megcsinálta, amit akart, ügyesen hozta a saját performanszát.