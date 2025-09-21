szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

28°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Botrány a Megasztárban: szegedi autogramgyűjtő borította ki a zsűrit, Curtis lehülyézte, Tóth Gabi megijedt – videóval

Címkék#Megasztár#Vincze Gábor#Szeged

A szegedi autogrammgyűjtő, Vincze Gábor tűnt fel a TV2 tehetségkutatójában szombat este. A Megasztár válogatót arra használta, hogy begyűjtsön néhány újabb aláírást, de közben ki is borította a zsűrit.

Delmagyar.hu

Az ország legelszántabb autogramgyűjtője, Vincze Gábor is feltűnt a Megasztár szombat esti adásában. A férfi, aki már több mint 28 ezer aláírást szerzett ismert emberektől, most is néhány szignóért ment a műsorba – ezt maga is elárulta. Produkciója azonban több zsűritagban visszás érzéseket keltett.

Megasztár
A Megasztár színpadán mutatta be relikviáit a szegedi autogrammgyűjtő. Fotó: DM

Bőröndben vitte oda gyűjteményét

Gábor egy bőröndöt húzva, egy rajzfilmslágert énekelve érkezett, ám kiderült, nem a táborba készült beköltözni. Rögtön a zsűripulthoz sietett, aláíratta Megasztáros pólóját, majd a színpadon éneklés helyett elkezdte szétdobálni magával hozott relikviáit.

– És ezt most egyesével fogod megmutogatni? – kérdezte aggódva már az elején Tóth Gabi. Marics Peti megpróbálta leállítani, mondván, ezeket majd vissza is kell pakolni. Gábor azonban rendületlenül hajigálta ki a pólókat, füzeteket, fényképeket, labdákat és minden olyan tárgyat, amelyet valaha aláírtak neki. Herceg Erika is próbálta figyelmeztetni, hogy ez a Megasztár, és énekelnie kellene, de ő rá sem hederített.

Curtis lehülyézte a szegedi autogrammgyűjtőt

Marics Peti és Curtis végül felmentek a színpadra, és visszapakoltak mindent a bőröndbe. Vincze Gábor próbált nekik sárga lapot mutatni és visszaküldeni őket a pultjukhoz, de nem járt sikerrel.

– Lemegyek, mielőtt ez a hülye visszahozza – mondta Curtis, miközben Mariccsal együtt kicipelték a bőröndöt a stúdióból Ördög Nóráékhoz. Ezután Gábor végre belekezdett produkciójába. A Szállj el, kismadár című dal azonban sem hangban, sem ritmusban nem volt élvezhető.

– Ez szörnyű – értékelte Curtis.
– Jobb volt a gyűjteményed, mint a hangod – tette hozzá Tóth Gabi.

Kiborult a Mgasztár zsűrije

– Menjen a p…csába ez a csávó – nevetett Marics Peti, miközben az autogramgyűjtő indiánszökdeléssel távozott.
– Rendesen felidegesített a gyerek – vallotta be Curtis.
– Én meg azt hittem, előkap egy kést és leszúr minket. Amikor közelebb lépett, és sunyin előhúzott valamit a zsebéből, azt gondoltam, itt vége mindennek – tromfolt Tóth Gabi.

Bár szavazás nem volt, egyértelmű, hogy Vincze Gábor nem jutott tovább a Megasztárban. Gyűjteménye viszont újabb aláírásokkal gazdagodott. Ördög Nóra pedig csak nevetett: – Megcsinálta, amit akart, ügyesen hozta a saját performanszát.

 

@megasztartv2 Itt meg mi történik?🤣 @maricspeti sárgalapot kapott🟨😝#tv2 #megasztar ♬ eredeti hang - Megasztár

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu