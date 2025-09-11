Évtizedekig hallgatott családi titkokról vallott a Való Világ egykori győztese

Gyulin Milovant Milo-ként ismerte meg az ország 2004 januárjában, amikor beköltözött a Való Világ villába. A deszki fiatalember mindössze 19 éves volt, amikor megnyerte a valóságshow 3. évadát: havi 1 millió forintos fizetéssel, két luxusúttal, egy Alfa Romeóval és egy családi ház ígéretével – mely ugyan nem épült fel, de az árát utólag megkapta – hagyta el a műsort, melyet annak idején még az egész ország nézett. Milo a győzelem után hamar visszavonult a nyilvánosságtól, azóta is ritkán vállal interjúkat. A ma már 40 éves férfi, aki gyártásvezetőként és rendezőként dolgozik, a Ki vagy te valójában podcast-ben azonban most hosszan beszélt magáról, a műsorban pedig több olyan titkot is elárult, melyről korábban soha nem nyilatkozott. Ezek többsége deszki életéhez kapcsolódik.

Milo egy podcastben sok családi titkot árult el, melyek deszki életéhez kapcsolódnak. Fotó: Ki vagy te valójában? / Youtube

Édesapját imádta, de időnként félt is tőle

Milo hosszasan beszélt például arról, hogy édesapjának kettős személyisége volt. Nagyobbrészt egy családcentrikus, szerető férfi volt, évente 2-3 alkalommal azonban voltak mély periódusai. Az egy-két hónapig is eltartó időszakban sokat ivott és ilyenkor teljesen kifordult magából.

– Emlékszem, ahogy nővéremmel az emeleten hallgatóztunk, ahogy a szüleink veszekednek, és sokszor volt olyan is, hogy ha hazajött, elfogott a rettegés. Nem egyszer fordult elő, hogy ilyen időszakában elköltöztünk a házból a nagymamámhoz. Nagyon furcsa volt megélni, hogy a nagyitól járok iskolába, de mindig titkoltam, hogy mi ennek az oka – idézte fel gyermekkora nem túl szép részleteit.

Nappal iskolába járt, éjszaka pénzt keresett

Milo édesapja egy ilyen időszak után esett kómába agyérgörcs miatt és nem ébredt fel többé. A fiatalembernek 15 évesen kellett családfővé válnia, és mivel édesanyja keresete kevés volt hármukra, iskola mellett elment dolgozni a deszki vegyesboltba.

– Este 7-től reggel 7-ig ott voltam, aztán letusoltam és mentem iskolába. Aludni a munkahelyemen tudtam szabad félórákban – mesélte. Azt is elárulta, hogy a Való Világba is a pénz miatt ment elsősorban. Édesanyja csontáttétes mellrákkal küzdött, a gyógyítására akarta költeni nyereményét.