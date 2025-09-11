1 órája
Évtizedekig hallgatott családi titkokról vallott a Való Világ egykori győztese
Több mint 20 éve egy deszki fiatalember nyerte meg a Való Világot. Milo most egy podcastban olyan titkokat árult el deszki életéről, melyekről korábban soha nem beszélt.
Gyulin Milovant Milo-ként ismerte meg az ország 2004 januárjában, amikor beköltözött a Való Világ villába. A deszki fiatalember mindössze 19 éves volt, amikor megnyerte a valóságshow 3. évadát: havi 1 millió forintos fizetéssel, két luxusúttal, egy Alfa Romeóval és egy családi ház ígéretével – mely ugyan nem épült fel, de az árát utólag megkapta – hagyta el a műsort, melyet annak idején még az egész ország nézett. Milo a győzelem után hamar visszavonult a nyilvánosságtól, azóta is ritkán vállal interjúkat. A ma már 40 éves férfi, aki gyártásvezetőként és rendezőként dolgozik, a Ki vagy te valójában podcast-ben azonban most hosszan beszélt magáról, a műsorban pedig több olyan titkot is elárult, melyről korábban soha nem nyilatkozott. Ezek többsége deszki életéhez kapcsolódik.
Édesapját imádta, de időnként félt is tőle
Milo hosszasan beszélt például arról, hogy édesapjának kettős személyisége volt. Nagyobbrészt egy családcentrikus, szerető férfi volt, évente 2-3 alkalommal azonban voltak mély periódusai. Az egy-két hónapig is eltartó időszakban sokat ivott és ilyenkor teljesen kifordult magából.
– Emlékszem, ahogy nővéremmel az emeleten hallgatóztunk, ahogy a szüleink veszekednek, és sokszor volt olyan is, hogy ha hazajött, elfogott a rettegés. Nem egyszer fordult elő, hogy ilyen időszakában elköltöztünk a házból a nagymamámhoz. Nagyon furcsa volt megélni, hogy a nagyitól járok iskolába, de mindig titkoltam, hogy mi ennek az oka – idézte fel gyermekkora nem túl szép részleteit.
Nappal iskolába járt, éjszaka pénzt keresett
Milo édesapja egy ilyen időszak után esett kómába agyérgörcs miatt és nem ébredt fel többé. A fiatalembernek 15 évesen kellett családfővé válnia, és mivel édesanyja keresete kevés volt hármukra, iskola mellett elment dolgozni a deszki vegyesboltba.
– Este 7-től reggel 7-ig ott voltam, aztán letusoltam és mentem iskolába. Aludni a munkahelyemen tudtam szabad félórákban – mesélte. Azt is elárulta, hogy a Való Világba is a pénz miatt ment elsősorban. Édesanyja csontáttétes mellrákkal küzdött, a gyógyítására akarta költeni nyereményét.
– Meg is kapta a legjobb orvosokat és gyógyszereket, miután kijöttem a villából, de 4 hónapra rá feladta a küzdelmet – idézte fel, hogyan lett 19 évesen árva.
Milo divatot teremtett, pedig csak a mennybe küldött üzenetet
Milo divatot teremtett annak idején azzal, hogy egyik lábán feltűrve viselte a nadrágot, azt azonban eddig soha nem mondta el, mi volt ennek a jelentése.
– Édesapám íratott be annak idején a Bánát Néptáncegyüttesbe, de mivel kötelező volt oda járnom, az elején nagyon nem szerettem – idézte fel a deszki tánccsoporttal való kezdeti kapcsolatát a valóságshow-hős. Később azonban igazi családra lelt a társulatban, úgy fogalmazott, amikor mindkét szülőjét elvesztette, ők lettek a támaszai. – Ha a csoport és a baráti köröm nem lett volna, minden sokkal nehezebb lett volna – jelentette ki. Milo bejárta a világot a néptánccsoporttal, nívós versenyeket nyert velük, édesapja azonban nem láthatta táncolni, hiszen még előtte elhunyt.
– A feltűrt nadrággal neki akartam megmutatni, hogy néptáncos lábam van. Ezzel üzentem neki, hogy büszke lehessen rám, lássa, hogy fontossá vált számomra a néptánc, nem vagyok már az a hisztis gyerek, akit ő látott – mondta.
Fájó családi viszályról is beszélt
Milo még egy családi titkot elárult a műsorban: nővérével, akinek annak idején a Seychelle-szigeteki nyereményutat odaajándékozta, 3 éve nem beszél.
– Az örökségül ránk maradt deszki családi házban, amelynek fele-fele arányban vagyunk tulajdonosai, ő él, és annak idején megegyeztünk, hogy sosem fogunk rajta összeveszni. Mégis, emiatt nem tartjuk évek óta a kapcsolatot – árulta el.
Egyik irányítójára nem számíthat Michael Apelgren a BL-nyitófordulóban – íme a meccskeretek