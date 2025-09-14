Soha nem látott tömeg Makón, Minelli fergeteges bulit csinált a Hagymafesztiválon

Néhányan az utolsó pillanatig kétkedtek, de szombat este tényleg igazi világsztár érkezett Makóra. A Hagymafesztivál történelmet írt, Minelli pedig megtöltötte a Maros-parti város főterét.

A Hagymafesztivál sztárja, Minelli. Fotó: Szabó Imre

A Hagymafesztivál történelmet írt

Azt, hogy az érdeklődés óriási, már szombaton kora este lehetett látni, hiszen a főtérnek még a távolabbi környékén sem lehetett parkolóhelyet találni. A főtér a koncert kezdésére túlzás nélkül megtelt emberekkel – ennyien alighanem soha nem voltak együtt a városközpontban, a szervezők számítása tehát bevált.

Este fél nyolc előtt nem sokkal aztán a két műsorvezető, Kodácz Csengele és Máté Roland bejelentette Minellit. Utóbbi azt is megjegyezte: a Hagymafesztivál most történelmet írt, most először jött ide egy igazi világsztár. Ezt követően a színpad néhány percre sötétbe borult, majd amikor felgyúltak a fények, zenésztársaival együtt már ott állt az énekesnő és indult a látványelemekkel kísért show.

Minelli magasra tette a lécet Makón. Fotó: Szabó Imre

Minelli üzent is a közönségnek

Az 1988-as születésű, román származású énekesnő, mint köztudott, 2006 és 2009 között a Wassabi lányegyüttes tagja volt; híressé a 2019-ben megjelent Mariola című kislemezével vált híressé. Rampampam című slágere több milliós nézettségnél tart az online zenei oldalakon. A Makón összegyűlt közönség vevő volt számaira, ő pedig már a koncert előtt üzent nekik egy rövid videóval – megköszönte, hogy hallgatják a zenéjét és azt ígérte, új albumának második része hamarosan napvilágot lát.

A Hagymafesztivál szervezői a világsztár fellépésével kétségtelenül magasra tették a lécet. Jó kérdés, hogy jövőre is lesz-e hasonló meglepetés, illetve hogy lehet-e ezt valamivel felülmúlni?