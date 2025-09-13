szeptember 13., szombat

Nyitott templom napja

59 perce

Mészáros János Elek 1800 koncert után Székkutason is meghódította a közönséget – videóval

Székkutason harmadik alkalommal rendezte meg a református gyülekezet a Nyitott templom napját. Az idén 99 éves templomba nemcsak a hívek, hanem más felekezethez tartozók is eljöttek szombaton. A Nyitott templom napja más településekről is Székkutasra vonzotta az érdeklődőket, annál is inkább, mivel különleges vendég érkezett a településre.

Kovács Erika

A Nyitott templom napja alkalmából a Csillag Születik 2012-es győztese, Mészáros János Elek énekelt a székkutasi református templomban.

Nyitott templom napja
Mészáros János Elek énekelt a székkutasi református templomban. Fotó: Kovács Erika

Szívesen jönnek más településekről is

– Harmadik alkalommal rendeztük meg a Nyitott templom napját. Próbálunk különböző műfajú műsorokat szervezni erre a napra, mert szeretnénk megtalálni a hangot, ami a leginkább a székkutasi emberek szívéhez szól. Volt már vendégünk a Szegedi Ökumenikus Kórus is. Az a tapasztalatom, hogy kíváncsian és egyre szívesebben jönnek az érdeklődők a programunkra. Most is nagyon sok autó áll a templom előtt és biciklik is szép számmal sorakoznak az udvaron. Igyekeztünk nagyobb hírverést adni az eseménynek. Nemcsak a gyülekezet és a település tagjai jöttek el, hanem a környező településekről is sokan éreztek – mondta a gyülekezet lelkésze, Mándi Kitti.

A Nyitott templom napja alkalmából megtelt Isten háza

A lelkész köszöntője után Mészáros János Elek, a 2012-es Csillag születik című tehetségkutató győztese adott koncertet a református templomban, ami szinte teljesen megtelt erre az alkalomra.

– Azért Mészáros János Eleket hívtuk meg a Nyitott templom napjára, mert ő is hitvalló református, és presbiter a faluja gyülekezetében, Alcsútdobozon.

1800 koncertet adott eddig

Mészáros János Elek, aki okleveles agrármérnök, talajtani szakmérnök nagy sikert aratott a dalaival Székkutason. Elmondása szerint már 1800 koncerten van túl – és azt már mi tesszük hozzá, maradt ugyanolyan szerény, önmagát a celebvilágtól távol tartó művész, mint volt a Csillag Születik idején.

 

 

