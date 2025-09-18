szeptember 19., péntek

Kulisszatitkok

5 órája

Ördög Nóra is indult volna az Ázsia Expresszben

Címkék#Ázsia Expressz#Holdampf Linda#Ördög Nóra

A tévénézők már hetek óta követhetik az Ázsia Expressz új adásait. Ördög Nóra pedig őszintén mesélt a forgatás kulisszatitkairól. Azt is elárulta, mi jelentette számára a legnagyobb kihívást.

Delmagyar.hu

Az Ázsia Expressz forgatására hónapokig készültek: a műsor stylistja, Holdampf Linda minden szettet előre megtervezett, a ruhákat lefotózták, sőt egy lapozós albumot is készítettek. A Bors szerint Nóra férje és kisfia is segített a fotózásban, így a család részese lett a felkészülésnek.

Ördög Nóra
Ördög Nóra hónapokig készült az Ázsia Expresszre, ruhapróbák és fotózás kísérték a felkészülést. Fotó: Szabolcs László

 

Most a fotózásnak is megadtuk a módját: nálunk, a fotóstúdióban találkoztunk este, felbontottunk egy pezsgőt, csajosan megünnepeltük az alkalmat, és végigpróbálgattuk az összes ruhát szépen, komótosan, kényelmesen, zenét hallgatva.

– mondta a mórahalmi műsorvezető. 

A műsorvezető elárulta, hogy apró „titkokat” is elrejtenek az öltözékekben, amiket talán a nézők sosem vesznek észre.

Két hét távollét a gyerekektől volt a legnagyobb kihívás

A forgatás alatt Ördög Nóra számára a legnehezebb az volt, hogy két hétig nem találkozott gyermekeivel. Bár már tudnak telefonon csetelni, a fizikai közelséget semmi sem pótolja. A műsorvezető nagyon várta, hogy a családja a tavaszi szünetben utána utazzon Ázsiába, és újra együtt lehessenek.

Ördög Nóra eljátszott a gondolattal, hogy versenyzőként is kipróbálja magát

A műsorvezető eljátszott a gondolattal, hogy maga is induljon a versenyben. Bár férje, Nánási Pál ezt határozottan elutasította, ő időnként elképzelte, milyen lenne barátnője oldalán megmérettetni magukat az Ázsia Expresszben. Végül arra jutott, hogy a testi erőpróbák, a lépcsőzések és a hátizsákcipelés elriasztanák, ugyanakkor a kommunikációs feladatokban jól boldogulna. 

Egészen addig játszadoztam ezzel a gondolattal, amíg idén meg nem láttam az első feladatokat, és akkor megint arra gondoltam, lehet, hogy nem kell ez nekem.

– fejtette ki Ördög Nóra. 

 

 

