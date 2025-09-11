Őszintén vallott Nánási Pál a gyászról és a házasságuk kihívásairól Ördög Nórával

Nánási Pál a Palikék világában vallott arról, hogy nem könnyű férfiként megélni, amikor a felesége, Ördög Nóra egyre magasabbra tör a karrierjében.

Ördög Nóra férje, Nánási Pál őszintén beszélt a gyászról és a házasságuk nehézségeiről. Fotó: Bors

Ahogy ő nőtt, én nem tudtam olyan tempóban nőni, ez a feszkó pedig megvan köztünk. Nekem, mint férfi, ezekben a szituációkban kell keményen odaállni. Nagyon kell erősítenem magamban az önbizalmat

– idézte a Metropol a fotóst, aki immár 17 éve él boldog házasságban az ország egyik legismertebb műsorvezetőjével.

Kemény két éven van túl Nánási Pál és Ördög Nóra

Elárulta, hogy felesége munkamorálja, alázata és embersége mindenki számára példaértékű, ezért is kedvelik annyian. Nánási arról is beszélt, hogy édesapja elvesztése rendkívül megviselte, ezért terápiára járt:

Az én elsődleges barátom volt apukám. Az ő elvesztése nagyon megbillentett. Kire támaszkodik ilyenkor az ember? Aki legközelebb van, az Nóri. Ez azért őt is nyomasztotta.

– fogalmazott Nánási.

A fotós másfél évig gyászterápiára járt, jelenleg pedig egy mindfulness-szakértő segíti kéthetente. Mint mondta, sokat tanult a tudatos jelenlétről, ami nemcsak a magánéletben, hanem a szakmájában is elengedhetetlen.

Nánási Pál kiemelte, hogy bár felesége a televíziózás világában évek óta magabiztosan mozog, ő sem volt soha idegen a médiától, hiszen már akkor ismert fotósnak számított, amikor Ördög Nóra a Mónika show stábjában dolgozott.