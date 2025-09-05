Felforrósította a netet Nánási Pál intim fotója Ördög Nóráról – képek

Igazi romantikus és egyben pikáns meglepetéssel ünnepelte 15. házassági évfordulóját Nánási házaspár. A sztárfotós egy sejtelmesen szexi képet posztolt feleségéről, Ördög Nóráról, amelyet a stúdiójukban készített, különleges fények között.

Ördög Nóra és Nánási Pál már 15 éve boldog házasok. Fotó: Szabolcs László

Ma 15 éve vagyunk házasok

– kezdte bejegyzését Nánási Pál, aki elárulta, hogy a fotó a hold fényénél született, amikor az betűzött az ablakon. A képet egyetlen mozdulat választja el a folytatástól – utalva arra, hogy a sorozat intimebb darabjai már csak az övék maradnak.

A poszt romantikus és játékos sorai mögött jól látszik, hogy a házaspár kapcsolata 15 év után is tele van szenvedéllyel, humorral és összhanggal. A fotó ugyan kicsit szemcsés lett, de ahogy Nánási fogalmazott:

ennyi év alatt ez előfordul.

Ördög Nóra és férje rengeteg bepillantást enged a mindennapjaikba

Ördög Nóra és Nánási Pál az egyik legismertebb hazai sztárpár, akik nemcsak a képernyőn, hanem a közösségi médiában is rendszeresen bepillantást engednek közös életükbe. Jelenleg fut az Ázsia Expressz, ahol Nóra a műsorvezető, emellett a családi vlogjuk, a Nánázsia is nagy sikerrel fut a YouTube-on.