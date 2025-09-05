szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

29°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Évforduló

49 perce

Felforrósította a netet Nánási Pál intim fotója Ördög Nóráról – képek

Címkék#Ördög Nóra#Nánási Pál#Nánázsia

Sejtelmes poszttal emlékezett meg a fotós házassági évfordulójukról.

Delmagyar.hu

Igazi romantikus és egyben pikáns meglepetéssel ünnepelte 15. házassági évfordulóját Nánási házaspár. A sztárfotós egy sejtelmesen szexi képet posztolt feleségéről, Ördög Nóráról, amelyet a stúdiójukban készített, különleges fények között.

Nánási Pál és Ördög Nóra
Ördög Nóra és Nánási Pál már 15 éve boldog házasok. Fotó: Szabolcs László

Ma 15 éve vagyunk házasok

– kezdte bejegyzését Nánási Pál, aki elárulta, hogy a fotó a hold fényénél született, amikor az betűzött az ablakon. A képet egyetlen mozdulat választja el a folytatástól – utalva arra, hogy a sorozat intimebb darabjai már csak az övék maradnak.

A poszt romantikus és játékos sorai mögött jól látszik, hogy a házaspár kapcsolata 15 év után is tele van szenvedéllyel, humorral és összhanggal. A fotó ugyan kicsit szemcsés lett, de ahogy Nánási fogalmazott: 

ennyi év alatt ez előfordul.

Ördög Nóra és férje rengeteg bepillantást enged a mindennapjaikba

Ördög Nóra és Nánási Pál az egyik legismertebb hazai sztárpár, akik nemcsak a képernyőn, hanem a közösségi médiában is rendszeresen bepillantást engednek közös életükbe. Jelenleg fut az Ázsia Expressz, ahol Nóra a műsorvezető, emellett a családi vlogjuk, a Nánázsia is nagy sikerrel fut a YouTube-on.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu