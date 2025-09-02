1 órája
Több tucat majom üldözte Ördög Nórát Balin, férjét kórházba kellett szállítani
Meglepő kulisszatitkokat árult el a műsorvezető az Ázsia Expressz idei évadáról, amelyben a dzsungel sajátos veszélyei is próbára tették a stábot. Ördög Nóra szerint a majmok okozták a legnagyobb kihívást, férjét pedig meg is harapták a forgatás alatt.
A vasárnap este elstartolt Ázsia Expressz hatodik évada már az első percektől izgalmakat tartogatott, hiszen a versenyzők ezúttal nem egy kényelmes szállodában kezdhették meg a felkészülést, hanem rögtön a dzsungel mélyén találták magukat, ahol azonnal döntéseket kellett hozniuk. A műsor minden évben tartogat váratlan fordulatokat, hiszen a szereplőknek nemcsak a helyi körülményekhez kell alkalmazkodniuk, hanem a természet kihívásaival is szembe kell nézniük. Az idei évad különlegessége azonban nemcsak a sztárok küzdelmeiben rejlik, hanem abban is, hogy a forgatások során a stáb és maga Ördög Nóra is szokatlan helyzetekbe került. A műsorvezető a Borsnak adott interjújában elárulta, hogy a legnagyobb gondot most a majmok okozták.
Ördög Nóra őszintén beszélt arról, hogy a felvételek során többször is kellemetlen és olykor veszélyes szituációkba keveredtek az állatok miatt. Férjét, Nánási Pált például meg is harapta egy majom, a sérülés pedig olyan komoly volt, hogy orvosi ellátásra és több injekcióra is szükség volt.
Szerencsére mostanra már jól van, de akkor nagyon megijedtünk
– mondta Nóra, aki hozzátette, hogy ő maga kimondottan tart a majmoktól, így igyekezett minden helyzetben kellő óvatossággal viselkedni. A műsorvezető szerint a majmok sokkal alattomosabbak, mint elsőre hinnénk. Kiszámíthatatlanok, és képesek akár agresszíven is fellépni. Éppen ezért a forgatások egy részén külön „majomrendőrt” kaptak maguk mellé, akinek az volt a feladata, hogy távol tartsa az állatokat, amíg Nóra a felkonferáló szöveget mondja.
Ördög Nóra nagyon fél a majmoktól
Balin sokszor álltam a kamera előtt úgy, hogy közben 30-40 majom követett a hátam mögött. Éreztem, ahogy figyelnek, hátborzongató volt.
– mesélte. Előfordult, hogy egy szikla peremén állt, miközben a majmok közvetlenül mögötte mozogtak. A szerkesztők közül többen aggódtak, hogy a meglepetéstől akár meg is ijedhet, és veszélybe kerülhet.
Bár szerencsére komolyabb baleset nem történt, a műsorvezető bevallotta, hogy soha nem kedvelte igazán a majmokat, és az idei évad eseményei csak megerősítették ebben. Az Ázsia Expressz azonban pont attól különleges, hogy a szereplők és a stáb is valódi, kiszámíthatatlan helyzetekben próbálhatják ki magukat. Ahogy Nóra fogalmazott:
Ez a műsor mindig tartogat váratlan kihívásokat, és idén a majmok bizony főszerepet kaptak ebben a kalandban.
