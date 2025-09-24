szeptember 24., szerda

A nagy nap

1 órája

Kimondta a boldogító igen Szabados Ági és párja, Peti

Összekötötték életüket a szerelmesek. Szabados Ági és Peti romantikus, Toszkán hangulatban mondták ki a boldogító igent.

Delmagyar.hu

Összeházasodott Szabados Ági és szerelme Peti, akik romantikus környezetben és szűk családi körben mondták ki a boldogító igent. 

Szabados Ági
Összeházasodott Szabados Ági és szerelme. Fotó: Szabados Ágnes/ Facebook

Szabados Ágiék fantasztikus esküvője

A pár először Osloban találkozott egymással, ahol Peti fodrászként dolgozott, egyetemista korukban, ám ekkor még nem alkottak egy párt. Tíz évvel később azonban már egymásra találtak, és eleinte távkapcsolatban éltek. Januárban viszont fordult a kocka és Peti megkérte Ági kezét. A romantikus esküvő szeptember első hétvégéjén volt, amit Zombán tartottak igazi Toszkán hangulatban – derült ki az RTL Fókusz adásából.

Mivel egyikőnk sem vágyott nagy esküvőre, ezért úgy döntöttünk, hogy csak a szűk családunk körében házasodunk össze. Ennél meghittebb, nyugodtabb és szebb hétvégét aligha tudtunk volna elképzelni.

