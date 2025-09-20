szeptember 20., szombat

Ha lottózik, ezt ne hagyja ki: Szegedi Erika elárulta, melyek lehetnek az ötös nyerőszámai

Címkék#szelvény#főboszorkány#főnyeremény#Szegedi Erika

2025 a Kígyó éve, amely különösen kedvez a szerencse és a pénzügyek alakulásának. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya tippeket ad, hogyan vonzhatod be Fortunát.

Delmagyar.hu

2025 a Kígyó éve és a Kakas hónapja, amely Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint különösen kedvez a pénzügyeknek. Fortuna elsősorban a Kígyó évében születetteket támogatja, de egy kis boszorkánysággal bárki növelheti a szerencséjét. Elég néhány egyszerű praktika, amellyel közelebb kerülhetünk a nyereményhez – írta meg a Metropol. 

Szegedi Erika és az ötös lottó
Szegedi Erika néhány tippet is ad, hogy maximalizálni lehessen az esélyeket. Fotó: Metropol

Szegedi Erika szerint valaki nagyon szerencsés lehet

A főboszorkány szerint a hit mindennél fontosabb, hiszen aki nem hisz, annak nem segítenek az égiek. Azt tanácsolja, mindig saját számokkal játsszunk, mert azok hozzák meg igazán a szerencsét. Ha valaki nem tudja, melyek ezek, szakértő könnyen kiszámolja a születési dátum alapján. A legerősebbnek a 11-es, vagyis a mesterszám számít, de szerencsét hozhatnak a gyerekek és szülők születési dátumai is, hiszen a család az élet legerősebb köteléke.

Szegedi Erika szerint a következő időszakban leginkább a Vízöntők, az Oroszlánok és az Ikrek számíthatnak esélyesnek az ötöslottó főnyereményére, különösen, ha a Kígyó évében születtek. A szerencse bevonzásában segíthet egy aranyszínű, felfelé álló ormányú elefánt, amely alá érdemes tenni a szelvényt, vagy egy Buddha-szobor, amelynek viszont mindig ajándék jár: egy kis édesség vagy néhány forint is elegendő.

Van ami elűzi a szerencsét

A főboszorkány óva int: van, ami inkább elűzi a szerencsét. Nem ajánlott alkoholt fogyasztani a játék előtt, és fekete ruhát sem tanácsos viselni, ha a szerencsét magunk mellé szeretnénk állítani. Vidám, színes öltözet sokkal inkább kedvez Fortuna kegyeinek. Szegedi Erika egy zöld gyertya meggyújtását is javasolja, amelyet előtte tisztítsunk meg, majd hagyjuk végig égni, hogy kifejthesse hatását.

A boszorkány figyelmeztet: a mágia nem azonnal működik, kitartásra is szükség van. Ha most nem sikerül megnyerni a főnyereményt, a folyamatos szerencse-bevonzás előbb-utóbb meghozza gyümölcsét.

 

