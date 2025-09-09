Viktor gazda szívéért két csongrád-csanádi lány is versenybe szállt, de egyikőjük sem járt sikerrel

A szerelemről és a párkapcsolatokról szól most mindkét kereskedelmi csatorna a főműsoridőben. Míg a TV2-n szerelmes párok próbálják elhárítani kísértők közeledését, az RTL-en gazdák keresik életre szóló párjukat. A Házasodna a gazda című műsorban a múlt héten ismerhették meg a nézők azokat a mezőgazdasági vállalkozókat, akik a következő hetekben a kamerák előtt ismerkednek kiválasztottjaikkal. Mindannyian bemutatkozó kisfilmük alapján várták az érdeklődő hölgyek és urak jelentkezését, a levelek alapján választottak ki néhányat, akikkel személyesen is találkoztak. Viktor gazda szívéért is versenyeznek a lányok.

A népes hölgykoszorúból Viktor gazda nem választotta egyik vármegyei lányt sem. Fotó: RTL

Két vármegyei lány is elutazott Szlovákiába Viktor gazda birtokára

Egyikük, Viktor gazda - akinek testvére, Gergő egy korábbi évadban keresett ugyanebben a műsorban szerelmet – két Csongrád-Csanád vármegyei lányt is beválogatott abba a körbe, akiket meghívott magához. Bettina Szegedről érkezett a szlovákiai Tallósra. A 22 éves marketing asszisztens az elsők között találkozott Viktor gazdával, így még volt ideje néhány szót váltani vele, mielőtt a meglehetősen népes hölgykoszorú körbevette és lefoglalta a fiatalembert. Ebben a pár percben pedig fel is tudta kelteni annyira a focista-gazda figyelmét, hogy még arra is lehetősége volt, hogy különvonulva beszélgessenek kicsit. A buddhista filozófia iránt is érdeklődő lány itt már finoman célzott rá, hogy nem egészen érzi a társaságba illőnek magát – a sok műszempillás, műmellű, műkörmű hölgy közül valóban kilógott, minőségben egyértelműen felfele. Viktor gazda pedig a beszélgetés után úgy fogalmazott, ez a lány túl jó lenne hozzá. Akkor azonban még gondolkozott, hogy tovább ismerkedjen vele, mert mint mondta, a lány nyugodtsága nagyon imponált neki.

Bettina és Evelin sem maradt bent a műsorban

Evelin Szentesről érkezett Viktor gazdához, ám neki még ennyi figyelem sem jutott. A 9, tanyára érkező nő közül ugyanis többen egyből hajba kaptak, így egy idő után már csak róluk szólt a műsor. A 23 éves fiatalember végül öt hölgyet marasztalt tanyáján, a két Csongrád-Csanádi nem volt köztük. Evelin meg is jegyezte: bár bemutatkozó kisfilmjében a gazda azt mondta, komoly párkapcsolatot keres, a kiválasztottakat elnézve egyértelmű, hogy továbbra sem ez a célja.