Durván beszólt a szegedi X-Faktorosnak az egykori Megasztáros

Szegedi szereplő tűnt fel az X-Faktor hétvégi, első adásában. Kolompár Marianna a Titanic legnagyobb slágerét próbálta elénekelni a válogatón, inkább kevesebb, mint több sikerrel. A mentorok és a közönség reakciója is egyértelmű volt: hamis produkcióját hamar le is intették.

Kolompár Marianna a Titanic slágerének eléneklésével próbálkozott az X-Faktorban. Fotó: DM

A nő elöljáróban még azt mondta, azt szeretné elérni a hangjával, hogy ne süllyedjen el a hajó. Gáspár Laci a produkció után azzal vágott vissza, hogy megmentette a Titanic utasait, mert az énekét meghallva inkább fel sem szálltak a hajóra.

A szegedi nő azonban vitába szállt a mentorokkal, egészen odáig ment, hogy kijelentette, ők se jobbak nála. Láthatóan azon is gondolkozott, hogy eldobja a mikrofont, de végül ezt nem tette meg.

Dühösen üzent Gáspár Lacinak a szegedi nő

A produkció végén Mariann úgy fogalmazott az interjúhelyiségben Miller Dávid kérdésére, hogy „kimacerálták”, azt mondták neki, hogy nem jó a Titanic-ja. Majd üzent is Gáspár Lacinak: emlékeztette, hogy amikor ő is itt kezdte a karrierjét, szintén kispályás volt.

Ti még azt a magas hangot se tudjátok kiadni, amit én. Sok ember nem tudja kiadni

– mutogatott kiabálva a kamerába a nő, majd kifele menet még fenyegetőzött is.

– El fogom mondani a véleményemet az egész X-Faktorról, hogy ne tegye be ide a lábát senki – mondta elcsukló hangon.

Lakatos Krisztián is véleményezte az szegedi nő X-Faktoros produkcióját

A produkciót közösségi oldalán véleményezte a szintén szegedi származású Lakatos Krisztián, aki 2008-ban a Megasztárban tűnt fel. Van tehát tapasztalata a tehetségkutató műsorokban, ráadásul annak idején ő döntős volt, és az élő adásokban egészen a 3. helyig menetelt, csupán Király Viktor és Fekete Dávid tudta megelőzni.

De okádok már ezektől az analfabéta, iskolázatlan, beszédtudatlan, fogatlan, senkiházi, tévképzetes, nulla agysejttel rendelkező proletár senkiháziaktól. És még neki áll feljebb. Hogy a hónaljszagból meg a s*ggszagból nem látszanak ki

– írta ki véleményét közösségi oldalára az énekes.

Természetesen nem a szegedi kisgyermekes édesanya volt az egyetlen, és vélhetően nem is az utolsó ebben a szériában, aki nem tehetsége, hanem téves önértékelése miatt került adásba – lényegében azért, hogy mások nevessenek rajta. A következő hetekben, a válogató adásokban nyilván sok ilyet láthatunk még, mert bármilyen régóta is futnak már zenei tehetségkutatók, még mindig nem fogytak el azok, akik képességeik ellenére is meg vannak győződve arról, hogy mindenki más látja rosszul, amikor azt mondják nekik, hogy nem kellene mikrofont fogni a kezükbe.