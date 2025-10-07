2 órája
Hajdú Péter körül forr a levegő, az Árulók miatt bíróság elé kerülhet
Könnyen lehet, hogy a bíróságon fog folytatódni Hajdú Péter és Korom Gábor konfliktusa. Az Árulók hétfői adásában ugyanis az RTL szerint Hajdú tisztességtelen módszereket vetett be távozása előtt játékostársával szemben.
Az Árulók című műsor önmagában is meglehetősen izgalmas formátum – ismert emberek játszanak nyomozós játékot, összezárva egy kastélyban. A hétfői adásban azonban olyan történt, ami eddig még soha: az egyik legmegosztóbb játékos vélhetően szabálytalanságot követett el, emiatt pedig valószínűleg bíróság elé kell hamarosan állnia.
Egymásnak feszült a két gyilkos
A játékban Hajdú Péter gyilkos szerepet kapott, vagyis az volt a feladata, hogy az ártatlan játékosokat egyesével „megölje”. Két társat kapott ehhez: Korom Gábort és Péterffy Borit.
Gábor és Péter között már az első pillanattól kezdve érezhető volt a feszültség: miután Hajdú Péter az első este – amikor megismerték egymást az árulók – kijelentette, hogy kész elárulni gyilkostársát, ha úgy adódik, Gáborban megrendült iránta a bizalom. Ez odáig fajult, hogy eldöntötte: inkább ő lép először, mint hogy megvárja Hajdú Péter húzását.
– A ma este nagy kenyértörés lesz, vagy ő megy, vagy én – jelentette ki a kutyatréner a hétfői adás elején. Elhatározta, hogy a kerekasztal-beszélgetésen Péterrel szemben emel majd vádat. Ugyanakkor azzal is tisztában volt, hogy rosszabbul áll, mint bármikor: – Ha belebukok, Péternek pecsétes papírja lesz róla, hogy simán végigsétál a játékon – fogalmazott.
A kerekasztal beszélgetésen Korom Gábor betámadta Hajdú Pétert
Gábor végül meg is tette, amit tervezett: a játékostársak előtt részletesen elmondta, miért gyanakszik Hajdú Péterre. Emlékeztetett, hogy a kiválasztás után – amikor a játékmester kijelölte a gyilkosokat – a tévés másképp kezdett viselkedni, illetve arra is, hogy a legélesebb játékos, Sárközi Ákos, Péterre gyanakodott, majd hamar kiesett.
– Döbbenetes. Kajakra elárult – kommentálta az eseményeket az interjúszobában Hajdú Péter, aki igyekezett menteni magát a kerekasztal-beszélgetésen, ezért visszatámadt. Ő is bevádolta Gábort, mondván szerinte ő a gyilkos, és lesöpörte ellenfele érveit, mondván, azoknak „se füle, se farka”.
Amikor viszont odáig ment, hogy zavartnak és gyógyszerszedőnek nevezte Gábort, Veiszer Alinda felháborodott a stíluson, és felhívta a többiek figyelmét arra, hogy Hajdú Péter karaktergyilkosságba kezdett.
Ezután Alinda is keresztkérdést tett fel: miért szavaz mindig a tömeggel, ha van saját véleménye? Emlékeztetett arra is, hogy Mihalik Enikő is úgy távozott a játékból, hogy előtte Péterre gyanakodott.
– Egy ártatlan értetlenkedik, ha megvádolják, egy áruló viszont támad – mondta Alinda, amivel sikerült maga mellé állítania a társaságot. A szavazáson végül többségi döntéssel Hajdú Pétert küldték haza.
A nem várt fordulat azonban ezután következett.
Az igazság körében Hajdú olyat mondott, amit nem lehetett volna
A játék szabályai szerint a kiszavazott játékosnak ki kell állnia az „igazság körébe”, hogy elmondja búcsúbeszédét. Hajdú Péter pedig ekkor lényegében elárulta Gábort.
– Néha az ember onnan kapja a legnagyobb pofont, ahonnan nem várja. Az Árulók tudják, kik az Árulók, és kik az Ártatlanok. Az Ártatlanok nem tudnak semmit. A ma estéről nekem csak egy mondat jut eszembe: Te is, fiam, Brutus! – mondta.
Az RTL közlése szerint az, hogy az egyik gyilkos a másikat elárulja, önmagában nem tiltott a játékban – amennyiben azt „ártatlanként” teszi.
– Ezt akkor teheti meg, ha ártatlannak tettetve magát nyomoz, bizonyítékokat hoz vagy érzéseit megosztja másokkal. Az azonban szabálytalan, ha egy gyilkos úgy leplezi le társát, hogy kijelenti: azért áruló, mert én is az vagyok – mondta a Balázsék című rádióműsorban Nyári Gábor, az RTL senior kreatív producere.
Hozzátette: a szabályszegést a külföldi formátum tulajdonosa is megerősítette, ezért Hajdút kötbér fizetésére kötelezik. A csatorna szerint ez fontos precedens, hogy a jövőben hasonló ne fordulhasson elő.
Hajdú szerint ő nem szegte meg az Árulók szabályait
Hajdú Péter ugyanebben a rádióműsorban úgy védekezett, hogy kijelentésével nem Gáborra célzott, hanem azokra, akik korábban jóban voltak vele, mégis kiszavazták. Azzal is érvelt, hogy mondatai nem befolyásolták a játék kimenetelét. Éppen ezért peren kívüli megegyezésre törekszik.
Nyári Gábor erre úgy reagált: – Az idézet direkt és egyértelmű volt. Amit pedig Hajdú tett, az megengedhetetlen – mondta.
