Hajdú Péter körül forr a levegő, az Árulók miatt bíróság elé kerülhet

Az Árulók című műsor önmagában is meglehetősen izgalmas formátum – ismert emberek játszanak nyomozós játékot, összezárva egy kastélyban. A hétfői adásban azonban olyan történt, ami eddig még soha: az egyik legmegosztóbb játékos vélhetően szabálytalanságot követett el, emiatt pedig valószínűleg bíróság elé kell hamarosan állnia.

Hajdú Péter és Korom Gábor konfliktusából akár per is lehet az Árulók hétfői adása után. Fotó: RTL

Egymásnak feszült a két gyilkos

A játékban Hajdú Péter gyilkos szerepet kapott, vagyis az volt a feladata, hogy az ártatlan játékosokat egyesével „megölje”. Két társat kapott ehhez: Korom Gábort és Péterffy Borit.

Gábor és Péter között már az első pillanattól kezdve érezhető volt a feszültség: miután Hajdú Péter az első este – amikor megismerték egymást az árulók – kijelentette, hogy kész elárulni gyilkostársát, ha úgy adódik, Gáborban megrendült iránta a bizalom. Ez odáig fajult, hogy eldöntötte: inkább ő lép először, mint hogy megvárja Hajdú Péter húzását.

– A ma este nagy kenyértörés lesz, vagy ő megy, vagy én – jelentette ki a kutyatréner a hétfői adás elején. Elhatározta, hogy a kerekasztal-beszélgetésen Péterrel szemben emel majd vádat. Ugyanakkor azzal is tisztában volt, hogy rosszabbul áll, mint bármikor: – Ha belebukok, Péternek pecsétes papírja lesz róla, hogy simán végigsétál a játékon – fogalmazott.

A kerekasztal beszélgetésen Korom Gábor betámadta Hajdú Pétert

Gábor végül meg is tette, amit tervezett: a játékostársak előtt részletesen elmondta, miért gyanakszik Hajdú Péterre. Emlékeztetett, hogy a kiválasztás után – amikor a játékmester kijelölte a gyilkosokat – a tévés másképp kezdett viselkedni, illetve arra is, hogy a legélesebb játékos, Sárközi Ákos, Péterre gyanakodott, majd hamar kiesett.

– Döbbenetes. Kajakra elárult – kommentálta az eseményeket az interjúszobában Hajdú Péter, aki igyekezett menteni magát a kerekasztal-beszélgetésen, ezért visszatámadt. Ő is bevádolta Gábort, mondván szerinte ő a gyilkos, és lesöpörte ellenfele érveit, mondván, azoknak „se füle, se farka”.

Amikor viszont odáig ment, hogy zavartnak és gyógyszerszedőnek nevezte Gábort, Veiszer Alinda felháborodott a stíluson, és felhívta a többiek figyelmét arra, hogy Hajdú Péter karaktergyilkosságba kezdett.

Ezután Alinda is keresztkérdést tett fel: miért szavaz mindig a tömeggel, ha van saját véleménye? Emlékeztetett arra is, hogy Mihalik Enikő is úgy távozott a játékból, hogy előtte Péterre gyanakodott.