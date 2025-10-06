október 7., kedd

Amália névnap

+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döntő

10 órája

Fodor Rajmund könnyei mögött komoly titok rejtőzik, a héten minden kiderülhet az Ázsia Expresszben

Címkék#Ázsia Expressz#Fodor Rajmund#titok

Komoly titkot őriz a szegedi olimpikon: valamiért nagyon fontos neki, hogy megnyerje a legkeményebb tévés versenyt. Az Ázsia Expressz döntő hete következik, versenyben van a 20 millió forintért Fodor Rajmund és társa, Ungvári Miklós is. Napokon belül kiderül, miért sírta el magát a pénteki adásban.

Timár Kriszta

Utolsó hetéhez érkezett az Ázsia Expressz: a legjobb négy páros a következő napokban dönti el egymás között, ki nyeri meg a játékot. A múlt pénteki adásból derült ki, kik utazhatnak Balira. A Bódi tesók alanyi jogon jutottak be a döntőbe, mivel ők gyűjtötték a legtöbb medált. Nekik volt lehetőségük arra is, hogy egy párost magukkal vigyenek. Némi tanakodás után Megyer és Hunor Curtist és Judyt választotta. 

Ördög Nóra, Fodor Rajmund és Ungvári Miklós az Ázsia Expressz döntőjében.
Nagyot küzdöttek eddig az Ázsia Expresszben, a héten pedig a végső győzelemért száll versenybe Fodor Rajmund és Ungvári Miklós. Fotó: TV2

Ez volt a két sportember első hajszája a műsorban

 A többieknek hajszázniuk kellett a továbbjutásért. A szegedi származású Fodor Rajmund és játékos társa, Ungvári Miklós az egész játék során nem kerültek még ilyen helyzetbe, hiszen mindig simán továbbjutottak a következő fordulóba, így ők újoncként vágtak neki a legfontosabb küzdelemnek Barbinek Paulával és Tallós Ritával, illetve a játékhoz később csatakozott Galambos Bogival és Kútvölgyi Sárával szemben. A hajsza érdekessége az volt, hogy Ungi az egész hajszát strandpapucsban csinálta végig – ilyenre még nem volt példa a műsor történetében. Szerencsére a praktikusnak egyáltalán nem nevezhető lábbeli nem hátráltatta jelentősen: bár Ritáékat nem tudták megelőzni, másodikként értek célba, így nem ők estek ki a játékból.

A két sportember a hajsza után azt mondta, ez volt a legjobb napjuk, élvezték ezt a versenyt, ahol a döntőbe jutás volt a tét. 

– Egy élsportoló aktiválja magát akkor, amikor kell. Másik frekvenciára kapcsolunk és megyünk – foglalta össze sikerük titkát a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, akinek sportkarrierje szülővárosából, Szegedről indult.

Fodor Rajmund elsírta magát

Ördög Nóra azon kérdésére, hogy ki miatt csinálják ezt a kemény versenyt, Fodor Rajmund elérzékenyült. Miközben próbálta összeszedni magát, Ungi elárulta, Rajmi még nem volt Balin és mindenképpen szeretett volna oda eljutni. A könnyek azonban nem ennek szóltak, de hogy minek, azt egyelőre nem tudhatták meg a nézők.

– Még nincs itt az ideje, hogy elmondjam, mi hajt előre – mondta elcsukló hangon Fodor Rajmund. A héten azonban valószínűleg kiderül majd, hogy a 20 millió forintos fődíj vagy valami más az, ami miatt ennyi küzdelmet, nehézséget és kihívást vállalt ezzel a műsorral. És persze az is, ki lesz a négy páros közül a legboldogabb a pénteki fináléban.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu