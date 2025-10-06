Fodor Rajmund könnyei mögött komoly titok rejtőzik, a héten minden kiderülhet az Ázsia Expresszben

Utolsó hetéhez érkezett az Ázsia Expressz: a legjobb négy páros a következő napokban dönti el egymás között, ki nyeri meg a játékot. A múlt pénteki adásból derült ki, kik utazhatnak Balira. A Bódi tesók alanyi jogon jutottak be a döntőbe, mivel ők gyűjtötték a legtöbb medált. Nekik volt lehetőségük arra is, hogy egy párost magukkal vigyenek. Némi tanakodás után Megyer és Hunor Curtist és Judyt választotta.

Nagyot küzdöttek eddig az Ázsia Expresszben, a héten pedig a végső győzelemért száll versenybe Fodor Rajmund és Ungvári Miklós. Fotó: TV2

Ez volt a két sportember első hajszája a műsorban

A többieknek hajszázniuk kellett a továbbjutásért. A szegedi származású Fodor Rajmund és játékos társa, Ungvári Miklós az egész játék során nem kerültek még ilyen helyzetbe, hiszen mindig simán továbbjutottak a következő fordulóba, így ők újoncként vágtak neki a legfontosabb küzdelemnek Barbinek Paulával és Tallós Ritával, illetve a játékhoz később csatakozott Galambos Bogival és Kútvölgyi Sárával szemben. A hajsza érdekessége az volt, hogy Ungi az egész hajszát strandpapucsban csinálta végig – ilyenre még nem volt példa a műsor történetében. Szerencsére a praktikusnak egyáltalán nem nevezhető lábbeli nem hátráltatta jelentősen: bár Ritáékat nem tudták megelőzni, másodikként értek célba, így nem ők estek ki a játékból.

A két sportember a hajsza után azt mondta, ez volt a legjobb napjuk, élvezték ezt a versenyt, ahol a döntőbe jutás volt a tét.

– Egy élsportoló aktiválja magát akkor, amikor kell. Másik frekvenciára kapcsolunk és megyünk – foglalta össze sikerük titkát a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, akinek sportkarrierje szülővárosából, Szegedről indult.

Fodor Rajmund elsírta magát

Ördög Nóra azon kérdésére, hogy ki miatt csinálják ezt a kemény versenyt, Fodor Rajmund elérzékenyült. Miközben próbálta összeszedni magát, Ungi elárulta, Rajmi még nem volt Balin és mindenképpen szeretett volna oda eljutni. A könnyek azonban nem ennek szóltak, de hogy minek, azt egyelőre nem tudhatták meg a nézők.

– Még nincs itt az ideje, hogy elmondjam, mi hajt előre – mondta elcsukló hangon Fodor Rajmund. A héten azonban valószínűleg kiderül majd, hogy a 20 millió forintos fődíj vagy valami más az, ami miatt ennyi küzdelmet, nehézséget és kihívást vállalt ezzel a műsorral. És persze az is, ki lesz a négy páros közül a legboldogabb a pénteki fináléban.