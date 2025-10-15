A Pick Szeged csapatkapitánya is segített, jótékonysági liciten támogatták Gerit

A Pick Szeged csapatkapitánya, Bánhidi Bence felajánlotta 2028-as feliratú mezét, hogy segítsen a súlyos izombetegséggel küzdő kisfiún, Kovács Gerin. A licit hatalmas érdeklődés mellett zajlott, Bánhidi Bence meze végül 130 ezer forintért talált gazdára. A teljes összeg Geri gyógyulását támogatja.

Bánhidi Bence meze iránt nagy volt az érdeklődés. Fotó: Bors

Bánhidi Bence meze is Geri gyógyulását segíti

Az ötéves szegedi kisfiú történetéről lapunk is többször beszámolt, a világ második legdrágább gyógyterápiájára gyűjtő családnál néhány hónapja jártunk. A négyéves kisfiúnál Duchenne-féle izomdisztrófiát diagnosztizáltak, ami fokozatosan leépíti az izmokat, így a mozgás, majd a szív és a tüdő működése is veszélybe kerülhet. A család számára az egyetlen reményt a külföldön elérhető génterápia jelenti, amelynek költsége meghaladja az egymilliárd forintot.

Mivel Gerinél időben diagnosztizálták a betegségét, ezért még csak csekély mértékben kezdődött meg az izmainak a leépülése, így nagy esély van rá, hogy ha időben megkapja a kezeléseket, akkor teljes életet élhet

– nyilatkozta a Borsnak az édesanya, Kovács-Baltás Daniella.

Geri még alapvetően jól van, csak nehezebben bírja a lépcsőzést és a szaladgálást, és meg van vastagodva a vádlija. Most még csak az izomgyengeség jelentkezett a gyermekünknél. Ezért nagyon fontos, hogy időben megkapja a kezelést, mert akkor a leépülés, ami a végtagokat és a törzshöz közeli izmokat érinti, megállítható

– fogalmazott.

A kisfiú rendszeresen jár fejlesztésekre, gyógytornára, terápiás úszásra és lovaglásra.