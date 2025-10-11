A Szuperhold most felforgat mindent, négy csillagjegy élete gyökeresen megváltozik

A Szuperhold ereje még mindig tart és energiája még most is sokakra hatással van. A csillagok állása szerint négy csillagjegyre különösen erősen hat az ereje, akiknek az életében most gyökeres változások történhetnek, akár az életük több területén is. A Ripost szerint a Hold energiája tettekre készteti ezeket a csillagjegyeket.

A Szuperhold energiája most négy csillagjegy életében hozhat gyökeres változást. Fotó: Shutterstock

A Szuperhold új fejezetet nyit a Kos életében

Aki a Kos jegyében született, annak egy új időszámítás veheti kezdetét az életükben. Fontos dologra derülhet fény, és még az is előfordulhat, hogy nagy átalakuláson mennek majd keresztül. Elég érzelmes időszakon mennek most keresztül, jobban megérhetik tetteik következményeit is. A Szuperhold igazi nagy fordulatot hozhat az életükben, ideje kilépniük a megszokottból és belevágni valami újba. Ha ez sikerül nekik, akkor fényes jövő várhat rájuk.

A Rák jegyűek előtt most megnyílik az előrelépés lehetősége

A Rák jegyben születettek számára most kinyílik a siker kapuja, hiszen végre révbe érhet a munkában. Munkahelyi elismerésben, fizetésemelésben vagy akár előléptetésben is része lehet annak, aki mer lépni. Ha problémák vannak a munkahelyen, ez a legmegfelelőbb idő arra, hogy a Rák új vizekre evezzen, és kitágítsa a látókörét a jövővel kapcsolatban.

A Mérlegek életében most a szerelem és a kapcsolatok játsszák a főszerepet

A Mérleg számára most a szerelem és az emberi kapcsolatok kerülnek fókuszba. A szinglik új ismeretségekre tehetnek szert, a párkapcsolatban élők pedig újra felfedezhetik egymást.

A Bak csillagjegy számára most a család és az otthon kerül előtérbe

A Bakoknál pedig most a család és az otthon körül forog majd minden. Itt az idő arra, hogy rendezzék a családi viszonyokat és kapcsolatinak az alapkövét megerősítse. A Szuperhold energiája segíthet abban nekik, hogy lezárják a múltat és békésebb, harmonikusabb alapra helyezzék az életüket.