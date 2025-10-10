október 10., péntek

Szegedi hírek

1 órája

Szerencsejátékkal dőlt el, Fodor Rajmundék nem lehetnek ott az Ázsia Expressz döntőjében

Címkék#Ázsia Expressz#Fodor Rajmund#döntő

A döntő kapujában esett ki az Ázsia Expresszből a szegedi olimpiai bajnok és játékostársa. Fodor Rajmundék egy szerencsejátékban maradtak alul, miután végigküzdötték ezt a kemény egy hónapot.

Timár Kriszta

Az utolsó pillanatban vérzett el az Ázsia Expresszben Fodor Rajmund és Ungvári Miklós. A szegedi olimpiai bajnok vízilabdázó és az olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó a döntő előtti napon, a csütörtöki adásban volt kénytelen távozni, így elestek a 20 millió forintos fődíjtól. A döntőbe jutás lényegében szerencsejáték volt, hiszen a versenynap elején kiválasztott borítékok egyikében az állt, hogy az a páros, aki azt kibontja, kiesik a játékból. Fodor Rajmundéknak ráadásul a maradék jutott, hiszen a Bódi tesók, akik dönthettek a borítékhúzás sorrendjéről, először maguknak húztak, majd Tallós Ritáék választottak a kupacból. Mindenki 4-4 borítékkal indult neki a napnak, ha pedig lehetőségük volt rá, megszabadulhattak egytől, átadva egy másik párosnak. 

Fodor Rajmund az Ázsia Expresszben
 A döntő kapujában esett ki az Ázsia Expresszből Fodor Rajmund és Ungvári Miklós. Fotó: TV2 

A krokodil okozta Fodor Rajmundék vesztét

A nap végén aztán egymás után nyitották ki a játékosok a náluk lévő borítékokat. Elsőként Tallós Ritáról és lányáról derült ki, hogy bejutottak a döntőbe, hiszen egyik borítékjukban sem volt ott a kiesést jelentő üzenet. Ezt követően bontotta ki a két, még megmaradt borítékját Rajmi és Ungi. Ekkor a kígyó és a krokodil boríték volt még náluk.

– Reggel óta mondjuk, hogy a krokodilban érezzük az útilapu üzenetet – mondták a sportolók, és sajnos valóban igazuk volt. Ezt bontották fel először, és egyből meg is tudták: számukra véget ért az Ázsia Expressz. Ördög Nóra meg is jegyezte, ha lett volna lehetőségük átadni, valószínűleg másképp alakultak volna a dolgok. Így viszont távozni voltak kénytelenek. Ungvári Miklós mindezt úgy kommentálta, a sportban sokszor jobb harmadiknak lenni, mint másodiknak, hiszen az ezüstérmes vesztesként, a bronzérmes nyertesként távozik. Bár nem tette hozzá, de nyilván ezt az Ázsia Expressz esetében nem mondhatta el.

Kiderült a titok: gyermekei miatt érzékenyült el az olimpiai bajnok

Ördög Nóra természetesen a búcsú előtt még feltett néhány kérdést a kieső párosnak. Rákérdezett természetesen arra is, miért érzékenyült el Fodor Rajmund néhány nappal korábban, amikor kiderült, hogy bejutottak a döntőbe. 

– A kislányom és a kisfiam is úgy engedett el, hogy nyerjem meg. Ez most nem sikerült – magyarázta. Hozzátette, nem lesznek csalódottak, de a részéről lett volna extra, ha ezt tudja teljesíteni ebben a nagyon-nagyon kemény versenyben.

– Nagyon boldog vagyok, hogy az élet megajándékozott ezzel a lehetőséggel. Eszméletlen sok dologgal gazdagodtam ebben az egy hónapban. Mosolygósan távozok – összegezte élményeit Fodor Rajmund, aki szerint csoda volt ez az egész kaland, főleg Balit látni.

– Voltak nehezebb pillanatok, de hol nincsenek. Játszani jöttünk és azt gondolom, ez látszódott is végig, mert nagyon élveztük – tette hozzá.

 

