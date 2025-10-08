október 8., szerda

Ezért fakadhatott sírva Fodor Rajmund az Ázsia Expresszben

Továbbra is titok, miért fakadt sírva az olimpiai bajnok vízilabdázó az Ázsia Expresszben. A Bors azonban kiderítette: Fodor Rajmund egy évvel ezelőtt titokban elvált.

Delmagyar.hu

Mint arról néhány napja beszámoltunk, az olimpiai bajnok szegedi vízilabdázó, Fodor Rajmund bejutott Ungvári Miklóssal az Ázsia Expressz döntőjébe. A TV2 műsorának pénteki adásában a két sportember először hajszázott a játék során, a tét az volt, a még játékban lkévő öt páros közül ki utazhat Balira, az utolsó napok csatájának helyszínére. Másodiként értek célba, így nem estek ki a játékból. Amikor Ördög Nóra azt kérdezte tőlük az eredményhirdetés után,  ki miatt csinálják ezt a kemény versenyt, Fodor Rajmund elérzékenyült, majd azt mondta, még nincs itt az ideje, hogy elmondja, mi hajtja előre.

Fodor Rajmund és Ungvári Miklós az Ázsia Expressz című adás után.
Fodor Rajmund (balra) az Ázsia Expressz egyik adásában fakadt sírva. Fotó: TV2

Több mint húsz év után véget ért Fodor Rajmund házassága

A Bors szerdán azt írta, sajtóinformációk szerint Fodor Rajmund és felesége elváltak. Fonyódi Bernadett – Esztergályos Cecília férjének, Fonyódi Péternek a lánya –  és Fodor Rajmund 23 éve alkotott egy párt. A házasságukból két gyermek is született: a lányuk, Nadin 20, a fiuk, Damian 15 éves. Mivel azonban hiába próbálták megmenteni a kapcsolatukat, hivatalosan is felbontották azt egy évvel ezelőtt, ezt azonban ezidáig titokban tartották.

Kinek szóltak Fodor Rajmund könnyei?

Lehet tehát, hogy elvált édesapaként gyermekeinek akart bizonyítani, ezért sírta el magát a döntőbe jutás pillanatában, de az sem elképzelhetetlen, hogy volt feleségének akart imponálni Fodor Rajmund. Hogy így van-e talán a héten a műsorból kiderül. Ahogyan az is, hogy a két sportoló viszi-e haza a 20 millió forintos fődíjat, vagy a Barbinek Paula – Tallós Rita páros, Curtist és Judy vagy a Bódi testvérek.

