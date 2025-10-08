Ezért fakadhatott sírva Fodor Rajmund az Ázsia Expresszben

Mint arról néhány napja beszámoltunk, az olimpiai bajnok szegedi vízilabdázó, Fodor Rajmund bejutott Ungvári Miklóssal az Ázsia Expressz döntőjébe. A TV2 műsorának pénteki adásában a két sportember először hajszázott a játék során, a tét az volt, a még játékban lkévő öt páros közül ki utazhat Balira, az utolsó napok csatájának helyszínére. Másodiként értek célba, így nem estek ki a játékból. Amikor Ördög Nóra azt kérdezte tőlük az eredményhirdetés után, ki miatt csinálják ezt a kemény versenyt, Fodor Rajmund elérzékenyült, majd azt mondta, még nincs itt az ideje, hogy elmondja, mi hajtja előre.

Fodor Rajmund (balra) az Ázsia Expressz egyik adásában fakadt sírva. Fotó: TV2

Több mint húsz év után véget ért Fodor Rajmund házassága

A Bors szerdán azt írta, sajtóinformációk szerint Fodor Rajmund és felesége elváltak. Fonyódi Bernadett – Esztergályos Cecília férjének, Fonyódi Péternek a lánya – és Fodor Rajmund 23 éve alkotott egy párt. A házasságukból két gyermek is született: a lányuk, Nadin 20, a fiuk, Damian 15 éves. Mivel azonban hiába próbálták megmenteni a kapcsolatukat, hivatalosan is felbontották azt egy évvel ezelőtt, ezt azonban ezidáig titokban tartották.

Kinek szóltak Fodor Rajmund könnyei?

Lehet tehát, hogy elvált édesapaként gyermekeinek akart bizonyítani, ezért sírta el magát a döntőbe jutás pillanatában, de az sem elképzelhetetlen, hogy volt feleségének akart imponálni Fodor Rajmund. Hogy így van-e talán a héten a műsorból kiderül. Ahogyan az is, hogy a két sportoló viszi-e haza a 20 millió forintos fődíjat, vagy a Barbinek Paula – Tallós Rita páros, Curtist és Judy vagy a Bódi testvérek.