Gregor Bernadett csatlakozott egy fontos Körhöz

Gregor Bernadett színésznő is csatlakozott az Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére létrejött Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK). Az új közösség 14 taggal kezdte meg működését, köztük ismert közéleti szereplőkkel, mint Gregor Bernadett, Gecse Vivien és Cser-Palkovics András – írja a Bors.

Gregor Bernadett DPK köre az állatvédelem ügyét segíti (Fotó: MW)

A középiskolát Szegeden végző Gregor Bernadett számára a tagság személyes ügy is, hiszen évek óta elkötelezett az állatvédelem mellett, és az Alapítvány kuratóriumi tagjaként is aktívan dolgozik ezen a területen.

Nagyon nagy örömmel látom azt, hogy az állatvédelem területén mennyi előrelépés történt, akár az állatszervezetekkel való együttműködés, akár az edukáció terén

– fogalmazott a színésznő, aki maga is nagy állatbarát. Kiemelte, hogy a társadalmi figyelem felkeltése elengedhetetlen ahhoz, hogy valódi eredményeket lehessen elérni.

Gregor Bernadett a jó ügyért használná az ismertségét

A művész úgy látja, az állatvédelem univerzális ügy, amely képes összekapcsolni az embereket világnézettől függetlenül. Célja, hogy az ÁDPK közössége minél több embert vonjon be, és az állatvédelem ne csupán szűk szakmai körök témája legyen, hanem valódi társadalmi összefogás eredményeként valósuljon meg.

Azt várom, hogy az állatvédelem ügye egy olyan közös ügy legyen, amiben együtt gondolkodunk mindannyian, hogyan lehet ezt még jobban csinálni

– hangsúlyozta.

Gregor Bernadett elhivatottságával és ismertségével szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy az ügy egyre szélesebb körben kapjon figyelmet.