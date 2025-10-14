Miló Viki oltárhoz megy és Abebe Dániel fogja a kezét!

A világbajnok ökölvívó, Miló Viki új fejezetet nyitott az életében: a Házasság első látásra harmadik évadában keresi a szerelmet. A 47 éves sportoló elárulta, eddigi kapcsolatai nem bizonyultak tartósnak, és soha nem élt még együtt férfival, de most készen áll a változásra.

Nem akárki kíséri oltárhoz a Házasság első látásra című műsorban az egykori bokszolót. Fotó: Markovics Gábor

Mióta az eszemet tudom, a sport volt a társam a férfiak helyett. Tízszer diagnosztizáltak nálam bőrrákot, de a Jóisten kegyes volt hozzám. Úgy érzem, ezzel figyelmeztetni akart, hogy lassítsak

– mondta Viki, aki az élsport után nehezen találta meg új életcélját. Mint mesélte a Borsnak, a mélypontból a kutyái húzták ki, akik azóta is élete fontos részei.

Ma már kilenc kiskutyával élek, akiket bajnokká neveltem. De mindig is magányos voltam egy kicsit, több szeretetre vágytam. Hiányzott az érzés, hogy valaki szeret

– vallotta be őszintén.

A műsorból az is kiderül, hogy régi barátját, a szentesi születésű Abebe Dániel énekest kérte meg, hogy kísérje az oltár elé. A barátai egyébként ledöbbentek, először azt hitték, hogy a kiskutyái házasodnak össze.

A TV2 műsorának szakértői a 49 éves Janicsek Attilát választották mellé, akinek nem lesz könnyű dolga a határozott sportolóval. Viki szerint mindkettőjüknek komoly kihívás lesz az összeköltözés.

Soha senkivel nem éltem együtt. Belegondolok, hogy valaki odaköltözik, és már rosszul vagyok, hogy pakolnom kell utána, vagy hogy nem úgy van minden, ahogy én szeretném. Ezeknél majd nagy levegőt kell vennem

– nevetett.

A Házasság első látásra című műsorban titkok is kiderülnek

A sportoló ugyanakkor nem titkolja, tart attól, mi derül ki róla a műsor során.

Az emberek sokszor megbélyegeznek, hogy biztos velem van a baj. Lehet, hogy így van, de pont ezért vállaltam a részvételt, hogy a szakértők segítsenek kideríteni, miért nem működtek a kapcsolataim.

A Házasság első látásra 3. évada hétfő este indult, és már az első részekben látható, milyen izgalmas és érzelmes kaland vár Miló Vikire és leendő férjére.