Összhang

1 órája

Hegyes Berci és szerelme között nagy a tűz, már a házasságra készülnek

Címkék#Hegyes Berci#Mihályfi Luca#álompár#szív

Hegyes Berci és Mihályfi Luca hamarosan egyéves évfordulójukat ünneplik, és már közös jövőt terveznek. A Dancing with the Stars álompárja a Palikék Világa című műsorban mesélt arról, miért működik ennyire harmonikusan a kapcsolatuk, és hogy mikorra tervezik az esküvőt.

Delmagyar.hu

A Dancing with the Stars sztárjai, Hegyes Berci és Mihályfi Luca egy évvel ezelőtt a műsor után találtak egymásra, kapcsolatuk pedig azóta is töretlenül boldog – számolt be róla a Bors. 

Hegyes Berci
Hegyes Berci és párja Mihályfi Luca már a házasságot tervezgeti. Fotó: Máté Krisztián/TV2

A Palikék Világa podcastban meséltek arról, hogy mi tartja őket ilyen szorosan együtt. Luca elmondta, hogy korábbi kapcsolataiban nem találta meg azt a biztonságot, amit Bercivel azonnal érzett. Mint mondta, párja „úgy szeret, ahogy mindig is szerettem volna”, és mellette végre megélheti a kölcsönös megértést és bizalmat.

Hegyes Berciék már a házasságot fontolgatják

Berci szerint kapcsolatuk alapja az őszinte kommunikáció és az, hogy ugyanaz a szeretetnyelvük. Bár nekik is vannak vitáik, mindig megbeszélik a problémákat, és támogatják egymást minden helyzetben. A táncos bevallotta, hogy már a műsor idején érezte, hogy ez a kapcsolat más, mint bármi korábban, és azóta teljes szívvel Lucával tervez.
A pár elárulta, hogy az esküvő és a családalapítás is a terveik között szerepel, bár konkrét időpontot még nem tűztek ki. Mindketten biztosak abban, hogy egymás mellett akarják leélni az életüket – Berci szerint „nincs olyan lehetőség, hogy ne Lucával terveznék”.

