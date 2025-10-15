1 órája
A férfi, aki trágár szavakkal lett ismert, de mégsem káromkodik
Hogyan lett az ország online nyelvtanára egy eredetileg filmesnek készülő férfi? Hogyan vált egyetlen videóval influenszerré? Ismerjék meg Híresembert, akivel podcast adásunkben beszélgettünk.
Szegeden tartotta élete első teltházas előadását Híresember. A trágár szavak példáján keresztül nyelvtant oktató férfi pénteki programja előtt interjút adott lapunknak. Podcast adásunkban elárulta, hogyan lett ő Híresember, és arról is beszéltünk, hogyan sodródott a modern-kori Grétsy László szerepkörébe.
Így lett híres ember a Híresember
– Becsületes nevem Szabó Dániel, de amikor az első filmemet készítettem 2005-ben, azt Szabó Níl-ként jegyeztem, hogy kevésbé legyen átlagos. Később Ebből lett Szabó Híresember Níl, majd mostanra már csak Híresember maradt – mesélt influenszer identitásának alakulásáról. Elsődlegesen tehát filmkészítőként akart ismertté válni, egyetlen videó azonban teljesen felforgatta az életét.
– Elkezdtem híresember néven Youtube-ozni, és csináltam egyszer egy olyan videót, amiben arról beszéltem, hogyan káromkodjunk helyesen. Egyszerűen zavart, hogy az emberek nem tudják leírni ezeket a szavakat, és úgy döntöttem, hogy akkor én megmutatom. Mert az iskolában nem tanítják meg a csúnya szót, csak a szabályt, amit neked utána alkalmazni kellene. Szóval megcsináltam a videót, és alig volt nézettsége – mesélte.
Évekkel később a feleségének jutott eszébe, hogy vágja rövid részekre és töltse fel a Tiktokra.
– Megcsináltam, lefeküdtem aludni és reggel arra keltem, hogy 8 ezer követőm lett az előző napi hatszázból. És elkezdték nagyon nézni a videóimat. Ekkor döntöttem el, hogy kipróbálom, milyen, hogyha ezt elkezdem direktbe tolni. Nekiálltam hasonló videókat gyártani és azt vettem észre, hogy azok is mentek. Instán is hirtelen 10 ezer követőm lett és egyszer csak elkezdtek az utcán is felismerni. Mindez 8 hónap alatt történt – idézte fel, hogyan lett valóban híres ember.
A csúnya szó nála csak eszköz
Híresember egyébként nyelvtanleckéit nemcsak csúnya szavak példáival színesíti, de mint mesélte, azt tapasztalja, hogy a trágár videók nézettsége többszöröse a többiének.
– Ráadásul amikor készül három-négy videóm egymás után, amikben nincsen csúnya szó, akkor hiányolják. Mert azt mondják, azért jönnek az oldalamra, hogy ezeket a tartalmakat kapják. Ugyanakkor fontos, hogy én magam sosem káromkodok, a csúnya szavakat csak nyelvtani példának használom. Mert az a tapasztalat, hogy ez jobban megragad az emberekben. Nagyon sokszor megkapom, hogy káros vagyok a fiatalokra, pedig legyünk őszinték: nincs olyan 10 év fölötti gyerek, aki ne ismerné az összes csúnya szót. Tehát hogy nem hiszem, hogy ezeket tőlem fogják megtanulni – mondta.
Híresember végzettségét tekintve nem tanár.
– Magyar szakon tanultam, minden tantárgyat megcsináltam, de családalapítás miatt a szakdolgozatomat már nem írtam meg és nem államvizsgáztam – árulta el. Arra a kérdésre, ha megszerezte volna diplomáját, tanítana-e ezekkel a módszerekkel, azt mondta, nem valószínű, mert akkor hamar kirúgnák.
– De megtalálnám azokat a módszereket, amikkel felkelthetem a fiatalok érdeklődését. Ahogy például Hofi is annak idején az Elszabtuk című lemezével pontosan elmondta, mire gondol, mégsem beszélt csúnyán – mosolygott.
Rájött, hogy szeret tanítani
Híresember egyébként – bár mostmár szinte főállásban online nyelvtanár – még maga is folyamatosan tanulja a magyar nyelvet, mert mint mondta, az nagyon nehéz. Egyik bibliája, ami mindig nála van, a Magyar helyesírás szabályai. A kommentelők is folyamatosan kérdeznek tőle, és ha nem tudja a választ, utánanéz.
– Pedig a főiskolán nem is szerettem a nyelvtant – nevetett.
Egyre többen hasonlítják egyébként a modern Grétsy Lászlóhoz, de mint fogalmazott, ő még a csomagjait sem vihetné.
– Hihetetlen lexikális tudása és műveltsége volt, én csak remélni tudom, hogy egyszer én is eljutok oda – mondta. Hozzátette: ő elsősorban szórakoztatni akart az első videóival. Mostanra azonban kialakult, hogy nagyjából ugyanannyi bennük a tanítás és a szórakoztatás.
– Ennek köszönhetően rájöttem, hogy szeretek tanítani. De az is tény, hogy akik eljönnek az előadásaimra, elsősorban nevetni jönnek. És ezt mindig szem előtt kell tartanom – tette hozzá.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Teljesen lezárják az M5-öst októberben, rendőrök irányítják majd a forgalmat
Vége a kényszerszünetnek, újra kinyitott a népszerű szegedi cukrászda
delmagyar.hu podcast
- Nemcsak a sérüléshullám miatt fontos a Pick Szeged új igazolása
- Komoly kihívás előtt állnak a hazai vállalkozások
- Ez a mediterrán gyümölcs hódítja most meg a magyar kerteket, a növényorvos szerint nem véletlenül
- A Sztárbox elbulvárosítja-e az ökölvívást? Podcast-ünkben Kokó válaszolt erre
- A királydinnye senkit és semmit nem kímél – egy szakértő elmondta, hogyan védekezz ellene