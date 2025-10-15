A férfi, aki trágár szavakkal lett ismert, de mégsem káromkodik

Szegeden tartotta élete első teltházas előadását Híresember. A trágár szavak példáján keresztül nyelvtant oktató férfi pénteki programja előtt interjút adott lapunknak. Podcast adásunkban elárulta, hogyan lett ő Híresember, és arról is beszéltünk, hogyan sodródott a modern-kori Grétsy László szerepkörébe.

Híresember népszerű videóinak köszönhetően rájött, hogy szeret tanítani. Fotó: Gémes Sándor

Így lett híres ember a Híresember

– Becsületes nevem Szabó Dániel, de amikor az első filmemet készítettem 2005-ben, azt Szabó Níl-ként jegyeztem, hogy kevésbé legyen átlagos. Később Ebből lett Szabó Híresember Níl, majd mostanra már csak Híresember maradt – mesélt influenszer identitásának alakulásáról. Elsődlegesen tehát filmkészítőként akart ismertté válni, egyetlen videó azonban teljesen felforgatta az életét.

– Elkezdtem híresember néven Youtube-ozni, és csináltam egyszer egy olyan videót, amiben arról beszéltem, hogyan káromkodjunk helyesen. Egyszerűen zavart, hogy az emberek nem tudják leírni ezeket a szavakat, és úgy döntöttem, hogy akkor én megmutatom. Mert az iskolában nem tanítják meg a csúnya szót, csak a szabályt, amit neked utána alkalmazni kellene. Szóval megcsináltam a videót, és alig volt nézettsége – mesélte.

Évekkel később a feleségének jutott eszébe, hogy vágja rövid részekre és töltse fel a Tiktokra.

– Megcsináltam, lefeküdtem aludni és reggel arra keltem, hogy 8 ezer követőm lett az előző napi hatszázból. És elkezdték nagyon nézni a videóimat. Ekkor döntöttem el, hogy kipróbálom, milyen, hogyha ezt elkezdem direktbe tolni. Nekiálltam hasonló videókat gyártani és azt vettem észre, hogy azok is mentek. Instán is hirtelen 10 ezer követőm lett és egyszer csak elkezdtek az utcán is felismerni. Mindez 8 hónap alatt történt – idézte fel, hogyan lett valóban híres ember.

A csúnya szó nála csak eszköz

Híresember egyébként nyelvtanleckéit nemcsak csúnya szavak példáival színesíti, de mint mesélte, azt tapasztalja, hogy a trágár videók nézettsége többszöröse a többiének.

– Ráadásul amikor készül három-négy videóm egymás után, amikben nincsen csúnya szó, akkor hiányolják. Mert azt mondják, azért jönnek az oldalamra, hogy ezeket a tartalmakat kapják. Ugyanakkor fontos, hogy én magam sosem káromkodok, a csúnya szavakat csak nyelvtani példának használom. Mert az a tapasztalat, hogy ez jobban megragad az emberekben. Nagyon sokszor megkapom, hogy káros vagyok a fiatalokra, pedig legyünk őszinték: nincs olyan 10 év fölötti gyerek, aki ne ismerné az összes csúnya szót. Tehát hogy nem hiszem, hogy ezeket tőlem fogják megtanulni – mondta.