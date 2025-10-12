2 órája
Egyetlen videóval robbant be, most teltház előtt tanított Szegeden a Híresember – galériával
Van egy magyar influenszer, aki trágár szavak példáján keresztül tart nyelvtanórákat a közösségi médiában. Híresember az utóbbi hónapokban lett felkapott, mostmár személyes előadásokat is tart. Első teltházát Szegeden ünnepelhette.
A Híresember tartott előadást pénteken Szegeden. Szabó Dániel, művésznevén Szabó Hiresember Nil az elmúlt néhány hónapban lett felkapott influenszer: Instagramon például már közel 50 ezer követője van. Őket pedig egyik napról a másikra szerezte, lényegében egyetlen videóval. Ebben egy csúnya kifejezés helyesírását tanítja meg nyelvtani elemzés alapján. A nézettsége már egymillió felett jár. A nyelvlecke olyan sikeres lett, hogy azóta csak ilyen tartalmakat gyárt. Természetesen nem csak trágárságok szerepelnek példaszóként, de az már most látszik, hogy azok a legnézettebb tartalmai, amelyeket ilyenekre épít. Volt, ami a milliós álomhatárt mindössze 2 nap alatt érte el.
Első teltházas előadását Szegeden tartotta
A Híresember az utóbbi időben elkezdett fellépéseket is szervezni, Szegeden pedig pénteken történelmet írt, hiszen megvolt az első teltházas előadása.
– Nem csak nevetni jöttünk, tanulni fogunk - jelentette be már az elején és valóban: lényegében egy nyelvtanórára ültek be azok, akik jegyet váltottak a Campus-os estre. Volt itt különírás és egybeírás, szóeredet és szótő elemzés, ékezethasználat, illetve olyan kifejezések is repkedtek, mint teljes hasonulás vagy jelöletlen birtokos szerkezet. Mindezt mégis olyan módon tudta átadni, hogy egyrészt mindenki remekül szórakozott, másrészt talán meg is jegyezte. Hogy pontosan milyen példákon keresztül, azt azonban a legtöbb esetben sajnos nem tudjuk leírni.
Híresember szeret vitatkozni a kommentelőkkel
– Sokan azt mondják, hogy nem kell helyesen írni, mert anélkül is mindenki megérti, mit akarunk. Aztán felháborodnak, miért nem válaszolok a kérdésükre, ha nincs a végén kérdőjel. Hát azért, mert az úgy nem kérdés – magyarázta Híresember, aki egyébként meglehetősen nagy figyelmet fordít a kommentelőkre – kiváló standup est alapot tudnak ugyanis nyújtani számára.
– Volt, aki levezette nekem, hogy a léc szóból a tárgyragot úgy kell képezni, hogy lecet, hiszen a kéz, mész, légy és még sok más szónál is ez a szabály. Javasoltam neki, hogy akkor ezt a szabályt alkalmazza a méz, kéz, lék szavakra is – mesélte. Ezen példa alapján elmondta, bizony vannak szavak, melyeknél eltérő ragozást kell megtanulni. Ilyen például a darázs-garázs páros is. Arra a felvetésre viszont, hogy az angolok szerint a magyar nyelvet megtanulni akkora kihívás, mint rubik kockát kirakni bekötött szemmel, bal lábbal, vagy a franciák szerint a nyelvünket megtanulni vágyóknak olyan, mintha azt mondanák, hogy összekevertünk minden szabályt és aztán sok szerencsét kívánnánk, két példát hozott. Az angoloktól a pacific Ocean kifejezést, melyben a három c betűt háromféle hangnak ejtik, a franciáktól pedig a je suis kifejezést, melyben mindössze két hang felel meg a leírt betűknek.
Vannak szavak és kifejezések, amiket inkább körbe kell írni
Híresember kitért azokra a kifejezésekre is, melyeket a magyar nyelvben nem lehet felszólító módba tenni. Ilyen a csuklik, vedlik vagy a siklik.
– Igazából az első két szó esetében nem is értem, miért akar ilyen tevékenységre bárki bárkit felszólítani. De ha mégis erre van igény, egyszerűen írd körbe. Például úgy, hogy fejezd be a csuklást. Sosem találtam magyarázatot arra, miért akarjuk megerőszakolni azokat a szavakat, amiket nem lehet. Ez pont olyan, mint amikor valaki azt akarja mondani, hogy valami meg van éve. Ha másképp is kifejezhetünk valamit, ne erőltessük a hülyeséget – mondta.
Előadása végén kitért az ékezetekre is, melyek egyre gyakrabban tűnnek el a digitális kommunikáció során. – Ez azért sok gondot okozhat például azoknak, akik egy kilométernyi főkábelt akarnak rendelni, és aztán ugyanennyi fókabél érkezik meg hozzájuk – mutatott rá egy egyszerű példán keresztül.
A 45 perces tanóra után Híresember még híresember-simogatóra is rendelkezésre állt, azaz kötetlen körülmények között kisebb magánórákat is tartott az érdeklődőknek, ha nyelvtannal kapcsolatos kérdésük volt. Lapunk egyébként egy podcast beszélgetést is készített vele, ezt is hamarosan megtalálják weboldalunkon.
