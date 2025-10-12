Egyetlen videóval robbant be, most teltház előtt tanított Szegeden a Híresember – galériával

A Híresember tartott előadást pénteken Szegeden. Szabó Dániel, művésznevén Szabó Hiresember Nil az elmúlt néhány hónapban lett felkapott influenszer: Instagramon például már közel 50 ezer követője van. Őket pedig egyik napról a másikra szerezte, lényegében egyetlen videóval. Ebben egy csúnya kifejezés helyesírását tanítja meg nyelvtani elemzés alapján. A nézettsége már egymillió felett jár. A nyelvlecke olyan sikeres lett, hogy azóta csak ilyen tartalmakat gyárt. Természetesen nem csak trágárságok szerepelnek példaszóként, de az már most látszik, hogy azok a legnézettebb tartalmai, amelyeket ilyenekre épít. Volt, ami a milliós álomhatárt mindössze 2 nap alatt érte el.

Híresember szegedi nyelvtanóráján nevetve tanulhattak az érdeklődők. Fotó: Gémes Sándor

Első teltházas előadását Szegeden tartotta

A Híresember az utóbbi időben elkezdett fellépéseket is szervezni, Szegeden pedig pénteken történelmet írt, hiszen megvolt az első teltházas előadása.

– Nem csak nevetni jöttünk, tanulni fogunk - jelentette be már az elején és valóban: lényegében egy nyelvtanórára ültek be azok, akik jegyet váltottak a Campus-os estre. Volt itt különírás és egybeírás, szóeredet és szótő elemzés, ékezethasználat, illetve olyan kifejezések is repkedtek, mint teljes hasonulás vagy jelöletlen birtokos szerkezet. Mindezt mégis olyan módon tudta átadni, hogy egyrészt mindenki remekül szórakozott, másrészt talán meg is jegyezte. Hogy pontosan milyen példákon keresztül, azt azonban a legtöbb esetben sajnos nem tudjuk leírni.