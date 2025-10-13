október 13., hétfő

Kísértés

42 perce

Az álomrandi után Kinga őszintén beszélt Dávidról és kapcsolatukról

Címkék#TV2#Kinga#A Kísértés#reality

Folytatódott-e Kinga és Dávid bontakozó románca az álomrandi után? A Kísértés vásárhelyi szereplője elárulta lapunknak, mi van közte és a szerelemben csalódott fiú között.

Delmagyar.hu

Véget ért múlt héten a TV2 párkapcsolati realityje, a Kísértés. Mint megírtuk, a műsorban több vármegyei kötődésű szereplőt is láthattunk. A szegedi származású műsorvezető, Kasza Tibi mellett több kísértő is ismerős lehetett az ittenieknek. A lányok között két hódmezővásárhelyi is volt - Kinga és Dorina - illetve egy szegedi, Csenge. Mindannyian végig játékban voltak, egyedül Csenge töltött két napot a villán kívül, miután társai kiszavazták, ám végül mégis lehetőséget kapott a visszatérésre.

A Kísértés
Kinga és Dávid története a Kísértés szigetéről hazatérve barátságként folytatódott. Fotó: TV2

Csenge álomrandija

Csenge ezt követően is a műsor egyik főszereplője volt, hiszen mindenkiről mindig volt véleménye és soha nem tartotta magában. Azt azonban talán senki nem várta, hogy végül ő lesz az egyik lány, aki álomrandira mehet valamelyik fiúval. Ráadásul pont Máté hívta el az utolsó kétszemélyes programra, azt, aki a játék elején leribancozta a lányt. Persze egyértelmű volt, hogy a villa legstabilabb párjának férfi tagja semmiféle romantikus érzelmet nem táplál a lány iránt és csak barátságból hívta el, azonban így is kellemes két napot töltöttek együtt.

Kinga és Dávid kapcsolata a Kísértés után

Kingát erős belépője után már jóval kevesebbet láthattuk a műsorban, ő nem tartozott a hangosan bulizó és balhézó szereplők közé. Így szintén meglepő fordulat volt, hogy ő is álomrandi partnerré vált. Az utolsó napokban már aktívan csajozó Dávid vitte magával, és Csengével ellentétben Kingával nem csak az volt a terv, hogy barát funkciót töltsön be ezen a programon. Az elefántfürdetésen viccesen meg is beszélték, ha hazavisznek egy borjút, szép család lesznek hármasban. Dávid próbált udvarolni, lapunknak azonban a hódmezővásárhelyi kutyakozmetikus elárulta: számára már akkor is egyértelmű volt, hogy csak barátság lehet közte és a nála évekkel fiatalabb, párkapcsolatában frissen csalódott fiú között.

– Senki nem számított rá, hogy engem fog Dávid elhívni randira, bár tény, hogy a műsor kezdetétől fogva Petra és én álltunk hozzá a legközelebb – mesélte Kinga. – Jól elszórakoztunk a randin, jók voltak a programok és egy tiszta szívű emberrel élhettem ezt meg. De nem alakult ki köztünk semmi és azóta is csak barátok vagyunk – árulta el lapunknak. 

Mit adott Kingának a Kísértés?

Kinga egyébként úgy fogalmazott, a műsortól pont azt kapta, amit várt. 

– Én voltam a legidősebb lány, így Milán és Máté is teljesen másképp állt hozzám és beszéltek velem, mint a többiekkel. Mindenkihez barátként viszonyultam, és büszke vagyok magamra azért, hogy ezt így csináltam végig. Nagy lépést tettem afelé, hogy tudjam, mire vágyok, és mi az az út, amin haladnom kell – fogalmazott Kinga. Amikor rákérdeztünk, mi az az út, egyből rávágta.

– Most már a családalapítás a célom és azt gondolom, ezt kezdem is megalapozni – jelentette ki.

